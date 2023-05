Ten Cate vervolgt trainersloopbaan als assistent-bondscoach bij Suriname

Henk ten Cate is aangesteld als assistent-bondscoach van Suriname. Voor de 68-jarige oefenmeester is het zijn eerste klus sinds zijn vertrek bij Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten in 2021.

Ten Cate wordt de rechterhand van Aron Winter, die sinds vorig jaar fungeert als bondscoach van Suriname. De andere assistenten van Winter zijn Ryan Koolwijk en Roberto Gödeken.

Eerder was Ten Cate onder meer hoofdtrainer van Ajax, NAC Breda en Vitesse en assistent-coach bij FC Barcelona en Chelsea. De afgelopen jaren werkte Ten Cate in het Midden-Oosten.

De grote ambitie van de Surinaamse nationale ploeg is om in 2026 actief te zijn op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Door het uitgebreidere deelnemersveld - 48 in plaats van 32 landen - zijn de kansen op een WK-debuut van 'Natio' flink toegenomen.

De Noord- en Midden-Amerikaanse regio, waartoe Suriname behoort, heeft over drie jaar recht op liefst drie directe WK-tickets, de rechtstreekse deelname van de drie gastlanden ten spijt.