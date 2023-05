Eens géén Haaland-show bij winnend City, eerste zege Chelsea sinds 11 maart

Manchester City heeft zich zaterdag steviger aan kop genesteld in de strijd om de Engelse landstitel. De ploeg van coach Josep Guardiola won met 2-1 van Leeds United, waarbij Erling Haaland eens níét scoorde. Voor Chelsea was er met de eerste zege sinds 11 maart eindelijk weer eens een opsteker.

Een tegenvaller voor City was het uitvallen van Nathan Aké. De Oranje-international liet zich tien minuten na rust wisselen na een ogenschijnlijk onschuldig duel. Hij was juist net terug van een blessure. Het is nog onduidelijk wat hem precies mankeert. City gaat dinsdag op bezoek bij Real Madrid in de halve finales van de Champions League.