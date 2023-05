Milan en Inter winnen topper in aanloop naar Champions League-kraker

AC Milan heeft zaterdag in de strijd om de Champions League-tickets goede zaken gedaan in de Serie A. In San Siro was de thuisploeg met 2-0 te sterk voor nummer twee Lazio. Internazionale pakte bij AS Roma ook drie punten in de strijd om de tickets voor het miljoenenbal.

De wedstrijd begon voor Milan met een domper. Enkele dagen voor het eerste duel met Internazionale in de halve finales van de Champions League moest sterspeler Rafael Leão het veld verlaten. De 23-jarige spits ging tijdens een aanval onderuit en greep naar zijn been. De ernst van de kwetsuur is nog niet bekend.

Vlak nadat Leão het veld had verlaten, schoot Ismaël Bennacer de thuisploeg op voorsprong. Na agressief druk zetten van Olivier Giroud kwam Lazio in de opbouw in de problemen, waarna Bennacer al vallend de score opende.

Na een half uur was het dankzij een indrukwekkende dribbel van Theo Hernández weer raak voor Milan. De linksback stak het hele veld over en scoorde met een prachtig schot in de rechterhoek.

Het Lazio van coach Maurizio Sarri staat achter de kersverse landskampioen Napoli op de tweede plek. Juventus, AC Milan, Inter, Atalanta en AS Roma zitten Lazio op de hielen. De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League.

Dumfries helpt Inter aan belangrijke zege op Roma

Denzel Dumfries had zaterdag een belangrijke rol bij de 2-0-zege van Inter op AS Roma. In de 33e minuut gaf de Oranje-international vanaf de rechterkant een perfecte voorzet op Federico Dimarco, die de bal voorbij de tweede paal fraai binnentikte: 1-0. Naast Dumfries mocht ook Stefan de Vrij twintig minuten meedoen bij Inter.

Na rust leek het erop dat Roma recht had op een penalty na een handsbal van Matteo Darmian. Scheidsrechter Fabio Maresca hield na overleg met de VAR voet bij stuk en wees niet naar de stip.

In de 75e minuut maakte Romelu Lukaku een einde aan alle spanning in het Stadio Olimpico. De Belgische spits werd na een fout van Roger Ibañez in stelling gebracht door Lautaro Martínez. Lukaku twijfelde geen moment en schoot de bal hard tegen de touwen.

Inter staat dankzij de zege op Roma op de vierde plaats in de Serie A. Het Roma van coach José Mourinho raakt het zicht op de top vier kwijt en blijft zevende. Inter en AC Milan nemen het woensdag om 21.00 uur tegen elkaar op in de eerste halve finale van de Champions League.