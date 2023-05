Sparta Rotterdam pikt na Bakari ook Clement transfervrij op bij RKC

Pelle Clement speelt vanaf volgend seizoen in het shirt van Sparta Rotterdam. De middenvelder komt over van RKC Waalwijk, waar hij een aflopend contract had.

Clement tekent op Het Kasteel een contract voor twee seizoenen. Bovendien is er in het contract van de middenvelder een optie voor een extra seizoen opgenomen. Van die optie kan vanuit de club eenzijdig gebruik worden gemaakt.

Door de overstap vertrekt de 26-jarige Clement al binnen een jaar uit Waalwijk. Hij belandde bij de club na zijn transfervrije vertrek bij PEC Zwolle. Dit seizoen speelde hij tot dusver dertig Eredivisie-wedstrijden. Daarin maakte hij twee goals.

Clement doorliep in Nederland de jeugdopleiding van Ajax. Hij debuteerde in 2016 onder Peter Bosz in de Amsterdamse hoofdmacht, maar kon mede door blessureleed nooit doorbreken. Na een avontuur in het Championship bij Reading kwam hij terecht bij PEC en vervolgens dus RKC.

Clement is de tweede versterking van Sparta voor het komende seizoen. Eerder bewandelde verdediger Saïd Bakari dezelfde weg. Bakari, dit seizoen meestal invaller bij RKC, was ook transfervrij en tekende een contract tot de zomer van 2025.