Gutiérrez vervangt geschorste Sangaré bij PSV, Benítez weer onder de lat

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij voert zaterdag in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam twee wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de gewonnen KNVB-bekerfinale tegen Ajax. Keeper Joël Drommel moet zoals verwacht wijken voor Walter Benítez, die in de competitie en in Europees verband al het hele seizoen de voorkeur krijgt. Érick Gutiérrez vervangt de geschorste Ibrahim Sangaré.

Van Nistelrooij meldde vrijdag tijdens een persmoment al dat alle spelers de slijtageslag tegen Ajax goed zijn doorgekomen, op Thorgan Hazard na. De Belg, die als invaller de 1-1 voor zijn rekening nam en ook trefzeker was in de strafschoppenserie, kampt met een enkelblessure.

Vanzelfsprekend verschijnt Xavi Simons ook aan de aftrap. De oud-speler van Paris Saint-Germain maakte dit seizoen al vijftien competitietreffers, waarmee hij samen met sc Heerenveen-aanvaller Sydney van Hooijdonk aan kop gaat in het topscorersklassement.

Als PSV punten verspeelt bij Sparta, kroont Feyenoord zich zondag met een zege bij Excelsior tot landskampioen. De Eindhovenaren hebben momenteel de tweede plek in handen. Die plaats is aan het einde van de rit goed voor deelname aan de voorronde van de Champions League.

PSV bezit drie punten meer dan Ajax, dat om 21.00 uur begint aan de thuiswedstrijd tegen nummer vier AZ. Sparta staat knap vijfde en hield PSV eerder dit kalenderjaar op een doelpuntloos gelijkspel in het Philips Stadion.