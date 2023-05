Ajax start met herstelde Kudus en Rensch in kraker tegen AZ, Berghuis afwezig

Ajax begint zaterdag met Mohammed Kudus en Devyne Rensch aan de kraker tegen AZ. Het is voor beide spelers hun eerste basisplek sinds ze door een blessure een aantal weken uit de roulatie waren. Steven Berghuis ontbreekt door een blessure.

Voor Kudus worden het zijn eerste speelminuten sinds de halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord op 5 april. Sindsdien ontbrak hij door een hamstringblessure. Zijn terugkeer is een flinke opsteker voor Ajax: de Ghanees is met achttien goals en vijf assists een van de belangrijkste spelers.

Kudus staat opgesteld als rechtsbuiten en is zodoende de vervanger van Steven Berghuis. De 45-voudig international van Oranje is niet ongeschonden uit de bekerfinale van vorige week gekomen en ontbreekt in de selectie van trainer John Heitinga.

Rensch maakte vorige week zondag in de bekerfinale tegen PSV (verlies na penalty's) al zijn rentree. De multifunctionele verdediger kwam toen in het veld voor Jorge Sánchez. Door de basisrentree van Rensch begint Sánchez op de bank tegen AZ.

Naast Kudus en Rensch is ook Kenneth Taylor een nieuwe naam in de opstelling van Ajax. De middenvelder was geschorst in de bekerfinale. Florian Grillitsch is dus gepasseerd voor het duel met AZ.