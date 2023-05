Overmars merkt gevolgen infarct dagelijks: 'Hart is voor 45 procent afgestorven'

Marc Overmars ervaart nog dagelijks klachten na zijn hartinfarct van eind vorig jaar. De technisch directeur van Royal Antwerp FC vertelt in gesprek met Het Laatste Nieuws voor het eerst uitgebreid over zijn gezondheid.

"Het is lastig", vertelt de vijftigjarige Overmars. "Ik moet naar lucht zoeken als ik veel praat en het kost energie om mijn focus te behouden. Mijn hart is voor 45 procent afgestorven. Dan hoef ik niet uit te leggen hoe ik me voel."

Overmars werd in december vorig jaar getroffen door een hartinfarct en opgenomen in het ziekenhuis. De voormalige vleugelspeler liep onherstelbare schade aan zijn hart op, maar is sinds januari weer aan het werk bij zijn club Antwerp. "Ik sterf liever hier dan dat ik niets aan het doen ben."

"Je hoeft ook geen medelijden met me hebben. Ik ben een gelukkig man. Ik moet mijn krachten goed verdelen. Als er een paar belangrijke punten of afspraken op de agenda staan, dan focus ik me daarop. Om dan de dag erna even te herstellen."

Ondertussen werkt Overmars onder begeleiding aan zijn fitheid. "Maar het is zó zwaar. Ik heb in mijn carrière meerdere blessures gehad, maar dit is anders. Dat ik door dit vroeger met pensioen zal gaan, daar ben ik ondertussen achter. Ach, het is het leven. Iedereen krijgt tegenslagen te verwerken."

Overmars hoopt op Champions League-voetbal met Antwerp

Overmars is sinds maart directeur voetbalzaken bij Antwerp. Nog geen twee maanden daarvoor moest hij vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrekken bij Ajax. De aanstelling van Mark van Bommel als trainer was een van de eerste daden van Overmars bij de Belgische club.

Sinds de komst van Overmars en Van Bommel is Antwerp bezig aan een succesvol seizoen. De club van onder anderen Vincent Janssen, Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp won vorige week zondag de beker en is nog in de race voor het kampioenschap.

"Mijn ultieme droom is om het muziekje van de Champions League in dit stadion te horen, maar daar zijn we op dit moment nog niet klaar voor", vertelt Overmars. "Daar hebben we voorlopig nog niets te zoeken."