Van lymfeklierkanker herstelde Seuntjens onder luid applaus ontvangen in Japan

Ralf Seuntjens is vrijdag onder luid applaus ontvangen bij zijn Japanse club FC Imabari. De voetballer werd begin dit jaar genezen verklaard nadat er vorig jaar lymfeklierkanker bij hem was ontdekt.

Bij het complex van FC Imabari stonden de complete selectie en het kantoorpersoneel op de 34-jarige Seuntjens te wachten. De oud-speler van onder meer NAC Breda en VVV-Venlo kreeg een minutenlang applaus en werd door iedereen omhelsd.

"Wat een welkom hier in Japan", schreef Seuntjens bij een video op sociale media. "Ik voel me enorm gewaardeerd en thuis door deze lieve mensen. Nu is het tijd om mijn lichaam klaar te maken om iedereen die FC Imibari en de mensen hier een warm hart toedraagt te helpen dit seizoen. Bedankt allemaal."

Bij Seuntjens werd in mei vorig jaar lymfeklierkanker ontdekt nadat hij vanwege schouderklachten naar het ziekenhuis was gegaan. De aanvaller koos ervoor zich in Nederland te laten behandelen en werkte de afgelopen maanden onder meer bij Sparta Rotterdam aan zijn herstel.

Toen de lymfeklierkanker bij Seuntjens werd ontdekt, speelde hij pas ruim een maand voor FC Imabari. De Japanse club nam hem in maart vorig jaar over van NAC Breda. Seuntjens speelde in Nederland het grootste deel van zijn carrière in de Eerste Divisie.

Het is nog onbekend wanneer Seuntjens zijn rentree kan maken bij FC Imabari, dat op het derde niveau in Japan speelt. Het seizoen in Japan is in maart begonnen en eindigt in december.