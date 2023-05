Jozefzoon scoort nu wél met prachtig stiftje en helpt RKC aan zege op Volendam

Florian Jozefzoon heeft RKC Waalwijk vrijdag in de Eredivisie aan een zege op FC Volendam geholpen. Drie weken na zijn kolderieke misser was de aanvaller nu wel trefzeker voor de ploeg van trainer Joseph Oosting, die in eigen huis met 4-1 won.

De 32-jarige Jozefzoon was vorige maand in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen nog de schlemiel bij RKC. De voormalige speler van Ajax en PSV presteerde het om van een afstand van 3 meter de bal voor een leeg doel naast te schieten. De misser van het seizoen ging de wereld over, tot hilariteit van de hoofdspeler zelf.

Jozefzoon haalde vrijdag op schitterende wijze zijn gram. Tien minuten voor rust stiftte de linksbuiten de bal prachtig langs FC Volendam-doelman Filip Stankovic. Daarmee zette hij RKC op een 2-0-voorsprong. Yassin Oukili had al na vier minuten spelen de ban gebroken in het Mandemakers Stadion.

Mats Seuntjens bracht RKC met de 3-0 direct na rust in veilige haven. Direct daarna maakte Francesco Antonucci nog wel de 3-1, maar het bleek niet meer dan de eretreffer voor de bezoekers. Nadat Jozefzoon met een blessure was uitgevallen, maakte Julen Lobete er ook nog 4-1 van.

Door de zege mag RKC nog altijd hopen op een plek voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van Oosting neemt voorlopig de achtste plaats over van NEC, dat zaterdag sc Heerenveen ontvangt. De nummers vijf tot en met acht spelen aan het einde van het seizoen om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

FC Volendam doet juist slechte zaken in de strijd om handhaving in de Eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk staat twee punten boven de degradatiestreep. Na dit weekend zijn er nog drie wedstrijden te spelen in de Eredivisie. De nummer zestien is aan het einde van het seizoen veroordeeld tot play-offs om lijfsbehoud.