De Graafschap-MVV tijdelijk stilgelegd omdat fans bekertjes op veld gooien

De wedstrijd tussen De Graafschap en MVV Maastricht is vrijdag tijdelijk stilgelegd. Scheidsrechter Ingmar Oostrom staakte het duel omdat supporters bekertjes bier op het veld gooiden.

Het incident vond plaats na de 1-1 van MVV'er Ruben van Bommel, de zoon van Mark van Bommel, in de 31e minuut. Fans in het MVV-vak gooiden uit vreugde bekertjes bier op het veld, waarop Oostrom de spelers naar de kleedkamers dirigeerde. Vijf minuten later werd het duel hervat.

Het is niet de eerste keer dat een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd stilgelegd vanwege voorwerpen op het veld. Vorige maand werd NAC Breda-Willem II zelfs definitief stilgelegd omdat fans vuurwerk en voorwerpen op het veld gooiden.

In de Eredivisie ging het vorige maand mis bij FC Groningen-NEC. Die wedstrijd werd definitief stilgelegd omdat een supporter de grensrechter had geraakt met een bekertje bier. Een dag later werd Ajax-PSV tijdelijk stilgelegd omdat een fan een beker op het veld had gegooid.