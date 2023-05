De Graafschap klopt MVV in tijdelijk stilgelegd duel om bekertjes bier op het veld

De Graafschap heeft vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie de tijdelijk stilgelegde wedstrijd tegen MVV Maastricht gewonnen: 2-1. Het duel werd voor rust even gestaakt omdat supporters bekertjes bier op het veld gooiden. Heracles Almelo voerde de druk op PEC Zwolle op in de titelstrijd.

Het incident met de bekertjes bier vond plaats na de 1-1 van MVV'er Ruben van Bommel, de zoon van Mark van Bommel, in de 31e minuut. Fans in het MVV-vak gooiden uit vreugde bekertjes bier op het veld, waarop scheidsrechter Ingmar Oostrom de spelers naar de kleedkamers dirigeerde. Vijf minuten later werd het duel hervat.

De Graafschap won het duel dankzij een late treffer van Pim Lukassen. Devin Haen opende in de 29e minuut de score voor De Graafschap. Twee minuten later was Van Bommel dus trefzeker en maakte hij al zijn veertiende competitietreffer van het seizoen. De Graafschap klimt naar de twaalfde plaats en MVV staat nu zevende.

Oostrom volgde de regels die de KNVB vorige maand aanscherpte na de gebeurtenissen in De Kuip bij het bekerduel tussen Feyenoord en Ajax (1-2). Bij die wedstrijd werd Ajacied Davy Klaassen met een voorwerp vanuit het publiek geraakt.

Het is niet de eerste keer dat een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie werd stilgelegd vanwege voorwerpen op het veld. Vorige maand werd NAC Breda-Willem II zelfs definitief stilgelegd omdat fans vuurwerk en voorwerpen op het veld gooiden.

In de Eredivisie ging het vorige maand mis bij FC Groningen-NEC. Die wedstrijd werd definitief stilgelegd omdat een supporter de grensrechter had geraakt met een bekertje bier. Een dag later werd Ajax-PSV tijdelijk stilgelegd omdat een fan een beker op het veld had gegooid.

Vreugde bij Heracles Almelo na de treffer van Samuel Armenteros. Foto: Pro Shots

Heracles voert druk op PEC op in titelstrijd

Bij de andere wedstrijden van vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie waren er geen onderbrekingen. Heracles Almelo won met 1-3 bij FC Dordrecht en voerde zo de druk op PEC Zwolle in de strijd om de titel op.

Samuel Armenteros, Sem Scheperman en Lasse Wehmeyer scoorden voor Heracles. Samuele Longo maakte de enige treffer voor Dordrecht, dat met tien man eindigde door een tweede gele kaart voor Jari Schuurman.

Door de overwinning heeft nummer twee Heracles, dat vorige week promotie naar de Eredivisie veiligstelde, met nog twee speelrondes voor de boeg evenveel punten als koploper PEC Zwolle. De Zwollenaren gaan maandag nog op bezoek bij Jong PSV.