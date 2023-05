PSV-huurling Maxi Romero raakt in Argentinië geblesseerd bij vieren van doelpunt

Maximiliano Romero heeft op een zeer knullige manier weer een blessure opgelopen. De aanvaller, die dit seizoen door PSV is verhuurd aan Racing Club in Argentinië, raakte geblesseerd bij het vieren van een doelpunt.

De 24-jarige Romero liep de kwetsuur op in de groepswedstrijd tegen het Braziliaanse Flamengo (1-1) in de Copa Libertadores. De Argentijn was nogal blij met het doelpunt van zijn ploeggenoot Nicolás Oroz een kwartier voor tijd.

Het is al de zoveelste keer in zijn carrière dat Romero geblesseerd raakt. In Nederland kampte hij met verschillende kwetsuren. Door een knieblessure was de spits zelfs anderhalf jaar uitgeschakeld.