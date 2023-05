Geschorste Messi verontschuldigt zich bij teamgenoten PSG voor Saoedische trip

Lionel Messi heeft vrijdag zijn excuses aangeboden aan zijn ploeggenoten van Paris Saint-Germain voor de trip naar Saoedi-Arabië die hij zonder toestemming had gemaakt. De sterspeler reisde maandag af naar het land, terwijl er een training op het programma stond.

"Ik dacht dat we, zoals altijd, een vrije dag zouden hebben na de wedstrijd", zegt Messi vrijdag op Instagram. "Ik had deze trip gepland en ik kon hem niet meer annuleren. Ik bied mijn teamgenoten mijn excuses aan en wacht af wat de club met mij wil doen."

De 35-jarige Messi werd voor twee weken geschorst door PSG vanwege de trip naar Saoedi-Arabië. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar ontbrak maandag op de training van zijn club en werd gespot in Saoedi-Arabië, het land waarvan hij toeristisch ambassadeur is.

De spelers van de koploper in de Ligue 1 hadden toen eigenlijk een vrije dag, maar die werd ingetrokken vanwege de nederlaag tegen FC Lorient (1-3). Messi had daarom geen groen licht gekregen om naar Saoedi-Arabië af te reizen, maar ging dus toch. Als gevolg daarvan mag hij twee weken niet spelen en trainen, en krijgt hij over beide weken geen salaris.

PSG-trainer Christophe Galtier liet vrijdag in het midden of Messi na zijn schorsing weer in actie komt. "We zullen zien wat er gebeurt", zei hij cryptisch. "Er worden met iedereen gesprekken gevoerd, dus ook met Leo. We gaan het zien."