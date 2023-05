AZ mist Karlsson tegen Ajax, maar kan weer over Pavlidis en Odgaard beschikken

AZ kan zaterdag in de topper tegen Ajax geen beroep doen op Jesper Karlsson. De Zweedse vleugelaanvaller kampt nog altijd met een spierblessure. Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard zijn wel weer inzetbaar.

"Jesper heeft de grens opgezocht en dat is ook topsport", zegt trainer Pascal Jansen vrijdag op de website van AZ over Karlsson, die al sinds de laatste interlandperiode geblesseerd is. "Soms wordt er daar zelfs overheen gegaan. Nu is hij drukdoende om het weer te repareren."

Pavlidis raakte twee weken geleden geblesseerd tijdens de return tegen Anderlecht in de kwartfinales van de Conference League, die AZ via penalty's won. De Griekse clubtopscorer (twaalf doelpunten) ontbrak daardoor in de laatste competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Tegen RKC werd Pavlidis vervangen door Odgaard, maar de Deen moest zich al vroeg in het duel laten vervangen vanwege een voetblessure.

Ook had Jansen goed nieuws over Dani de Wit: de rentree van de middenvelder komt steeds dichterbij. "Hij heeft positief nieuws gekregen naar aanleiding van een nieuwe scan. Nu is hij stennis aan het schoppen om zo snel mogelijk terug te kunnen keren en we wachten met smart op hem."

Vangelis Pavlidis viel uit tegen Anderlecht, maar is er nu weer bij. Foto: Pro Shots

'Goed moment om ze te treffen'

AZ bezet de vierde plaats en heeft twee punten achterstand op nummer drie Ajax, dat vorig weekend via penalty's de bekerfinale tegen PSV verloor. "Het is een goed moment om ze te treffen", zegt Jansen. "Stoïcijns blijven is cruciaal; we willen ons door niets of niemand laten afleiden."