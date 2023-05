Zo min mogelijk buiten en Netflix op tv: Slot mijdt titelperikelen Feyenoord liever

Rotterdam en omstreken is al weken in de ban van de aanstaande landstitel van Feyenoord. Trainer Arne Slot mijdt liever alle kampioensperikelen. Hij sluit zich thuis volledig af en kijkt naar Netflix of andere voetbalwedstrijden om niet afgeleid te raken.

"Ik ga weer hetzelfde zeggen." De moedeloosheid klinkt door in de stem van Slot als hij weer een vraag krijgt over een mogelijk kampioenschap komend weekend. "Ik zit in mijn hoofd alleen met het scenario dat PSV vier keer wint en wij twee keer moeten winnen."

Op elke mogelijke manier probeert Slot vrijdag op zijn persconferentie de aandacht voor een mogelijk titelfeest in de uitwedstrijd tegen Excelsior af te wenden. De trainer lijkt een voorbeeld te willen zijn voor de spelers: de titel is nog niet binnen.

Feyenoord kroont zich zondag tot landskampioen als PSV een dag eerder punten verspeelt tegen Sparta Rotterdam en de ploeg van Slot zelf bij Excelsior wint. Bij een zege van PSV kan Feyenoord een week later de klus in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles klaren.

In Rotterdam zijn fans van Feyenoord al weken bezig met de aanstaande zestiende landstitel van Feyenoord. De voorsprong op nummer twee PSV is royaal, maar Slot weigert zich al rijk te rekenen. "Bij de buitenwereld leeft het enorm, wij focussen ons nu op Excelsior. Ik ben helemaal niet bezig met de randzaken."

Arne Slot wilde alle kampioensdruk wegnemen bij Feyenoord. Foto: ANP

Slot blijft zo vaak mogelijk binnen

Natuurlijk, ook voor Slot is het onmogelijk om de titelkoorts in Rotterdam niet op te merken. "Als ik ergens loop, begint iedereen erover." Daarom is hij zo vaak mogelijk binnen. "Als er voetbalpraatprogramma's zijn, zet ik Netflix op en kijk ik naar voetbalwedstrijden." Donderdag keek hij met bewondering naar Brighton & Hove Albion, dat Manchester United met 1-0 versloeg.

Slot sluit zich helemaal af voor de titelperikelen. Op trainingscomplex 1908 heeft hij ook niemand over het mogelijke titelfeest gehoord. "Het kan ook zijn dat de spelers dat niet in mijn nabijheid willen doen." Hij is er zelf dus ook niet over begonnen. "Dat is ook een manier om ons te laten focussen op wat we moeten doen."

Een buitenlandse trainingskamp, zoals vorig jaar voor de Conference League-finale tegen AS Roma, heeft Slot niet overwogen. Met Dirk Kuijt, die maandag en dinsdag op uitnodiging van Slot stage liep, praatte hij ook niet over diens kampioenservaringen zes jaar geleden.

Slot wil ook in de voorbereidingen op het aanstaande titelfeest niet betrokken worden door clubmedewerkers, zoals Giovanni van Bronckhorst in 2017 dat wel was. Toen werd Feyenoord voor het laatst kampioen. "Er zijn ongetwijfeld scenario's gemaakt. Daar bemoei ik me sowieso niet mee. Ik wil ook niet dat ze me ermee lastigvallen."

Feyenoord is hard op weg naar de zestiende landstitel. Foto: Getty Images

'Druk is al heel lang groot'

Slot is niet bang dat de spelers ten onder gaan aan de druk als PSV zaterdagavond daadwerkelijk punten morst en Feyenoord een dag later om 14.30 uur de kampioenswedstrijd speelt. Zes jaar geleden verloor Feyenoord met 3-0 van Excelsior. Een week later werd de club alsnog kampioen tegen Heracles (3-1).

"Het is niet zo dat we voor het eerst bovenaan staan; de druk is al heel lang groot. Die druk is er niet voor mij, maar ook voor de spelers. Uit ervaring kan ik zeggen dat het prettiger is vanuit een positieve druk te spelen dan vanuit een negatieve druk."