Youth League-winnaar Sierksma wordt nieuwe trainer van Jong AZ

Jan Sierksma is vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van Jong AZ. De Fries, die vorige maand met de talenten van AZ de Youth League won, tekende vrijdag een contract tot de zomer van 2025 in Alkmaar.

De 38-jarige Sierksma is de opvolger van Maarten Martens, die na dit seizoen stopt. Met de oud-speler worden nog gesprekken gevoerd over een andere functie binnen AZ.

Sierksma is vanaf 2020 actief voor AZ. Hij begon als trainer van AZ onder 17 en en had vervolgens AZ onder 18 onder zijn hoede. Met die laatste ploeg veroverde de Dokkumer vorig seizoen de landstitel en de KNVB-beker. Ook dit seizoen is AZ onder 18 nog in de race voor de dubbel.

"Na drie jaar trainerschap in de bovenbouw van de AZ Jeugdopleiding is dit een ideale vervolgstap", zegt Sierksma op de website van AZ. "Ik ken de meeste spelers van Jong AZ al goed. In het verleden is gebleken dat wij goed kunnen samenwerken en ik hoop dat we die lijn kunnen doortrekken."