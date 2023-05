Slot zwijgt over toekomst bij Feyenoord: 'Moet nu niet de headline worden'

Arne Slot wil richting de mogelijke kampioenswedstrijd van Feyenoord niets kwijt over zijn toekomst in Rotterdam. Volgens Engelse en Nederlandse media zou de succescoach uitgenodigd zijn voor een gesprek bij Tottenham Hotspur.

"Daar wordt veel over gezegd", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie toen hem gevraagd werd naar de vermeende interesse van Tottenham Hotspur. "Allerlei mensen denken iets te weten. Normaal antwoord ik vrij uitgebreid, maar ik wil dat op geen enkele wijze iets in die zin de headlines haalt. Het moet over de komende wedstrijd gaan en niet over andere dingen."