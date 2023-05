Van Nistelrooij wil aangescherpte regels om wangedrag spelers te voorkomen

Ruud van Nistelrooij vindt dat het gedrag dat de spelers van PSV en Ajax zondag in de KNVB-bekerfinale vertoonden uit het voetbal moet verdwijnen. De trainer van de club uit Eindhoven kwam tot die conclusie na het terugkijken van de veelbesproken eindstrijd.

Met name tijdens de eerste helft lag de bekerfinale om de haverklap stil door opstootjes. Bovendien probeerden spelers elkaar kaarten aan te smeren en regende het overtredingen.

Kort na de door PSV gewonnen finale zei Van Nistelrooij nog dat "opstootjes erbij horen", maar na het zien van de beelden heeft hij een andere mening. "Dan zie je het gedrag van de spelers en dat het duel vaak stil kwam te liggen", zei de trainer vrijdag op een persmoment in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zaterdag.

"Na afloop had ik daar nog niet veel oog voor, omdat het winnen van die beker in mijn hoofd zat. Maar het viel me op. Het is iets wat je moet adresseren. Dit moet langzaam verdwijnen uit het voetbal, en dat willen we met z'n allen."

Van Nistelrooij denkt dat aangescherpte regels wangedrag van spelers zou kunnen voorkomen en trekt daarbij een parallel met het aangescherpte beleid rondom het staken van wedstrijden bij incidenten die worden veroorzaakt door supporters. "Wij trainers zijn ook verantwoordelijk voor het gedrag van spelers. Maar als er regelgeving komt vanuit de arbitrage, dan gaat het gedrag op het veld ook stoppen. Daar moeten we gezamenlijk naar kijken."

PSV zonder Thorgan Hazard tegen Sparta Rotterdam

PSV werkt trouwens met een vrijwel fitte selectie toe naar de uitwedstrijd tegen Sparta. Van Nistelrooij kan alleen geen beroep doen op Thorgan Hazard. De Belgische huurling van Borussia Dortmund maakte tegen Ajax de 1-1 en was een van de drie PSV'ers die scoorden in de beslissende strafschoppenserie. "Thorgan is er niet bij, doordat hij een tik op zijn enkel heeft gehad. Verder is iedereen fit."

Na het winnen van de KNVB-beker kregen de spelers van PSV twee dagen vrij. "Ik ben blij met hoe we daarna weer zijn gestart. Dan doel ik op de scherpte tijdens de trainingen. Tegen Sparta is dat ook nodig, want zij hebben een heel stabiele ploeg met een coach die het geweldig doet. Ze weten precies wat ze wel en niet kunnen, ze spelen heel volwassen."

Als PSV punten laat liggen op Het Kasteel, kroont Feyenoord zich een dag later tot kampioen bij een overwinning in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De equipe van Van Nistelrooij is verwikkeld in de strijd om de tweede plaats, oftewel een ticket voor de voorronde van de Champions League. Met nog vier speelrondes voor de boeg bedraagt de voorsprong op nummer drie Ajax drie punten.

Het treffen tussen Sparta en PSV begint zaterdag om 18.45 uur en staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot. Aan het begin van dit kalenderjaar kwamen de Eindhovenaren voor eigen publiek niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen de ploeg uit Rotterdam.