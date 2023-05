Ajax Vrouwen wil einde maken aan dominantie Twente: 'Zijn toe aan nieuwe titel'

Ajax krijgt zondag in de laatste speelronde van de Vrouwen Eredivisie een gouden kans om voor het eerst sinds 2018 landskampioen te worden. De koploper begint de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle met een punt voorsprong op FC Twente, dat de competitie de afgelopen jaren domineerde.

Ze is een van de slechts vijf speelsters in de huidige Ajax-selectie die de laatste titel van de Amsterdammers hebben meegemaakt. "Na vijf jaar ben ik wel toe aan een nieuwe", zegt keeper Lize Kop met een glimlach.

FC Twente was de afgelopen seizoen de grote plaaggeest van het ambitieuze Ajax. De tukkers regeren al een decennium in de Eredivisie Vrouwen. Sinds het seizoen 2012/2013 is het kampioenschap zeven van de negen keer naar Enschede gegaan. De succesreeks is alleen in 2017 en 2018 onderbroken door Ajax.

Regerend kampioen Twente presteert dit seizoen wederom heel sterk met 51 punten uit 19 duels en een indrukwekkend doelsaldo van +74. Maar Ajax wist de hele jaargang gelijke tred te houden met de grote concurrent. De ploeg van trainer Suzanne Bakker won al zijn wedstrijden, op het uitduel met FC Twente (3-1-verlies) en het thuisduel met Feyenoord (1-1) na.

Het puntenverlies in de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA leek begin maart een einde te maken aan de titeldromen van Ajax, maar een dag later verloor FC Twente verrassend op bezoek bij Fortuna Sittard (2-1). Daardoor werd het onderlinge duel tussen de twee topploegen in de voorlaatste speelronde cruciaal. Ajax won afgelopen zaterdag met 1-0, de eerste competitiezege op FC Twente na zeven nederlagen op rij.

"Het is lekker dat we een tweede kans hebben gekregen na het gelijkspel tegen Feyenoord. En dat we die kans hebben gepakt", zegt Ajax-aanvoerder Sherida Spitse. "Deze club staat voor het winnen van prijzen en we hebben het nu volledig in eigen hand. We moeten het zondag afmaken."

Top drie Vrouwen Eredivisie Ajax 19-52 (+47) FC Twente 19-51 (+74) Fortuna Sittard 19-35 (+22)

Twente gelooft ondanks kleine kans nog in titel

Ajax heeft aan een zege op PEC Zwolle genoeg voor haar derde landskampioenschap. Dat moet op papier geen probleem zijn. PEC staat zesde met 26 punten uit 19 duels. In december was Ajax in eigen huis met 2-0 te sterk voor de middenmoter.

"Maar we hebben nog niks", benadrukt Kop. "We hebben heel even mogen genieten van de zege op Twente, maar daarna kwam de focus weer op komende zondag. PEC is geen makkelijk ploeg om van te winnen. We moeten deze wedstrijd benaderen als het laatste duel van een groot toernooi."

FC Twente neemt het in de laatste speelronde thuis op tegen Feyenoord, de nummer zeven van de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van trainer Joran Pot weet dat er een klein wonder nodig is, maar geeft de hoop op de vierde titel op rij nog niet op.

"De nederlaag tegen Ajax was een heel grote teleurstelling", zegt Pot, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij FC Twente. "Maar er is nog niks verloren. We hebben zondag nog een kans en daar moeten we voor gaan."

Pot benadrukt dat zijn team in bijna alle andere seizoenen kampioen was geworden met slechts zes verliespunten. "Maar we hebben deze jaargang met Ajax een concurrent die ook heel stabiel is. Dat hebben ze heel goed gedaan."