Trainer Galtier weet niet of geschorste Messi nog in actie komt voor PSG

Trainer Christophe Galtier weet niet of sterspeler Lionel Messi nog in actie komt voor Paris Saint-Germain. De Argentijn werd maandag twee weken geschorst, omdat hij zonder toestemming van de club een trip naar Saoedi-Arabië maakte.

Na die twee weken staan er nog drie competitiewedstrijden op het programma voor PSG, dat al is uitgeschakeld in Europa en in het Franse bekertoernooi.

Of Messi tijdens die wedstrijden weer in actie komt, liet Galtier in het midden. "We zullen zien wat er gebeurt", zei de trainer cryptisch. "Er worden met iedereen gesprekken gevoerd, dus ook met Leo. We gaan het zien."

Messi ontbrak maandag op de training en werd gespot in Saoedi-Arabië, het land waarvan hij toeristisch ambassadeur is. De PSG-spelers hadden eigenlijk een vrije dag, maar die werd ingetrokken nadat zondag met 1-3 van Lorient was verloren. Messi ging toch naar Saoedi-Arabië en mag als gevolg daarvan twee weken niet spelen en trainen. Bovendien krijgt hij over beide weken geen salaris.

Galtier wilde verder niets zeggen over de schorsing van Messi. "Begin deze week ben ik door de directie op de hoogte gebracht van het besluit om Messi te schorsen. Ik heb daar niets mee te maken gehad. Ik ben geïnformeerd, maar ik ga er verder geen commentaar op geven."

Galtier veroordeelt fans die naar huis Neymar trokken

Het is al enkele weken onrustig rond de Franse club. Fans demonstreerden deze week bij het stadion vanwege de in hun ogen teleurstellende resultaten en zwakke mentaliteit van het elftal. Ook verzamelden boze leden van de harde kern zich voor het huis van Neymar, waar luidkeels werd geroepen om een vertrek van de Braziliaan.

Galtier veroordeelt die laatste daad scherp. "Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Werk is werk en privé is privé. Ik begrijp de woede en teleurstelling van onze supporters en ik accepteer dat er is gedemonstreerd bij het stadion. Maar ik accepteer niet dat mensen naar het huis van een speler gaan."