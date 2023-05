Feyenoord kan eerste kampioen sinds 2005 worden met maar één nederlaag

Kampioen Feyenoord sluit het seizoen zondag af met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. De Rotterdammers hebben deze competitie slechts eenmaal verloren: in september tegen PSV (4-3). Sowieso zijn de cijfers van de ploeg van Arne Slot indrukwekkend.

De Eredivisie bestaat sinds 1956/1957. In 1970 was Ajax de eerste club die met slechts één nederlaag kampioen werd. Later volgden AZ en PSV. Feyenoord lukte dit nog nooit: in 1984 werd het kampioen met twee nederlagen.

Overigens is het absolute record in handen van Ajax, dat in 1995 zonder ook maar één verliesbeurt te lijden landskampioen werd. De Amsterdammers wonnen die competitie 27 duels en speelden zeven keer gelijk.