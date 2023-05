Gravenberch staat voor zeldzame basisplaats bij gehavend Bayern München

Ryan Gravenberch mag zaterdagavond voor de tweede keer dit Bundesliga-seizoen in de basis starten bij Bayern München. De Nederlander profiteert in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen van de schorsing van Leon Goretzka.

"Ik denk dat Ryan een plek op het middenveld krijgt", zei trainer Thomas Tuchel vrijdag op zijn persconferentie. "Ik vond hem vorige week goed invallen tegen Hertha BSC (2-0-zege, red.). Hij heeft dit verdiend."

Gravenberch speelde in zijn eerste seizoen voor Bayern al twintig competitieduels, maar alleen in februari tegen Borussia Mönchengladbach (3-2-verlies) stond de oud-Ajacied aan de aftrap. Ook startte hij in twee Champions League-wedstrijden en een bekerduel. Verder moet Gravenberch het hebben van invalbeurten.

Tuchel moet zaterdag (aftrap 18.30 uur) puzzelen tegen Werder Bremen, want hij mist verschillende vaste krachten. Onder anderen Dayot Upamecano, Eric Maxim Choupo-Moting en Alphonso Davies zijn niet inzetbaar. Josip Stanisic voegde zich deze week bij hen in de ziekenboeg, terwijl Bayern in de komende weken moet presteren.

Door het puntenverlies van Borussia Dortmund heroverde 'Der Rekordmeister' vorige week de koppositie in de Bundesliga. Het verschil tussen de twee titelkandidaten is wel slechts één punt, met nog vier speelronden op het programma. Dortmund speelt zondag om 17.30 uur een thuiswedstrijd tegen subtopper VfL Wolfsburg.