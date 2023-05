Kudus terug bij Ajax voor belangrijk duel met AZ, Berghuis twijfelgeval

Ajax kan zaterdag in het belangrijke duel met AZ weer over Mohammed Kudus beschikken. De aanvaller ontbrak de laatste weken met een hamstringblessure. Steven Berghuis kwam gehavend uit de verloren bekerfinale en is een twijfelgeval.

"Voor Kudus kwam de finale te vroeg, maar hij heeft daarna wel alle trainingen met de groep meegedaan en is weer beschikbaar", zegt Ajax-trainer John Heitinga op de clubwebsite. "Berghuis heeft deze week niet meegetraind en een eigen programma afgewerkt. Hij is voor zaterdagavond een twijfelgeval."

De 22-jarige Kudus kwam op 2 april voor het laatst in actie voor Ajax. Zijn terugkeer is een flinke opsteker voor Heitinga. De Ghanees is met achttien doelpunten en vijf assists een van de belangrijkste spelers bij Ajax dit seizoen.

Zonder Kudus verloor Ajax afgelopen zondag de bekerfinale na strafschoppen van PSV, nadat de reguliere speeltijd en een verlenging geen beslissing hadden gebracht (1-1). In die wedstrijd werd Berghuis in de 75e minuut vervangen.

Devyne Rensch maakte in de bekerfinale als invaller zijn rentree. De rechtsback is in tegenstelling tot Berghuis wel ongeschonden uit de strijd gekomen en heeft deze week met de groep getraind.

De Amsterdammers maakten vrijdag verder bekend dat de zeventienjarige Jorrel Hato definitief is overgeheveld naar de eerste selectie. De linksbenige verdediger maakte dit seizoen zijn debuut in de KNVB-bekerwedstrijd tegen Den Bosch en is de laatste weken de vaste keuze als linksback.

Foto: Pro Shots

Heitinga lovend over Brobbey

Heitinga lijkt te hinten op een nieuwe basisplek voor Brian Brobbey. De spits mocht in de bekerfinale ook starten en deed 120 minuten mee. "Met een fitte Brian in de ploeg hadden we meer diepgang in ons spel", zegt de Ajax-trainer.

"Ik vond hem erg sterk spelen. Het maakte niet uit of hij één of meer verdedigers in zijn rug had en wat ze allemaal deden; de bal was van hem. Brian heeft de laatste weken tijdens de training veel arbeid geleverd en dat was terug te zien in de finale. Die lijn moet hij de komende wedstrijden doortrekken."

Voor Ajax staat er veel op het spel tegen AZ. Het kampioenschap is al uit zicht en de Amsterdammers zijn de tweede plek kwijtgeraakt aan PSV. Bij een nederlaag tegen AZ zakt Ajax naar de vierde plek in de Eredivisie.

De laatste keer dat Ajax buiten de top twee eindigde, was in het seizoen 2008/2009 (derde plaats). Ajax-AZ begint zaterdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.