Feyenoord mist Trauner in mogelijk kampioensduel, Timber kan comeback maken

Feyenoord kan zondag in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Excelsior geen beroep doen op Gernot Trauner. De Oostenrijkse verdediger is normaliter een basisspeler. Quinten Timber daarentegen keert terug in de wedstrijdselectie van de Rotterdammers.

Trauner miste twaalf dagen geleden al het thuisduel met FC Utrecht (3-1-winst) omdat hij ziek was en is ook zondag tegen Excelsior niet inzetbaar.

Feyenoord-trainer Arne Slot kan tegen Excelsior evenmin beschikken over Patrik Walemark. Het seizoen van de Zweedse aanvaller zit er al op door een spierblessure.

Timber kan juist eerder dan verwacht zijn rentree maken in officieel verband. De 21-jarige middenvelder raakte eind februari tijdens een training geblesseerd aan zijn knie. Toen was de verwachting dat hij twee tot vier maanden uit de roulatie zou zijn. Zaterdag deed hij al een helft mee in de besloten oefenwedstrijd tegen OH Leuven (5-3).

De terugkeer van Timber is goed nieuws voor Slot. De middenvelder, die afgelopen zomer voor ruim 7 miljoen euro overkwam van FC Utrecht, was een vaste waarde bij Feyenoord voordat hij geblesseerd raakte. Tot dusver was hij goed voor twee goals en twee assists in de Eredivisie.

Ook Quilindschy Hartman is weer inzetbaar voor Slot nadat de linksback het treffen met FC Utrecht miste wegens een schorsing.

Feyenoord moet kijken naar resultaat PSV

Feyenoord kan zondag tegen Excelsior mogelijk al de kampioenswedstrijd spelen. De Rotterdammers zijn daarbij afhankelijk van het resultaat van Sparta Rotterdam-PSV een dag eerder. Als nummer twee PSV op Het Kasteel punten verspeelt, heeft Feyenoord aan een zege op Excelsior genoeg voor de zestiende landstitel.

Mocht PSV van Sparta winnen en Feyenoord in Kralingen geen fout maken, dan speelt de ploeg van Slot volgende week zondag thuis tegen Go Ahead Eagles de kampioenswedstrijd. Dat is dan precies zes jaar nadat Feyenoord voor het laatst de landstitel veroverde. Een week voor die kampioenswedstrijd verloor Feyenoord toen met 3-0 van Excelsior.