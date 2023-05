Zerrouki krijgt zijn zin: Feyenoord en FC Twente nu wél akkoord over transfer

Delen via E-mail

FC Twente en Feyenoord hebben na meerdere mislukte pogingen een akkoord bereikt over de transfer van Ramiz Zerrouki. De middenvelder vertrekt na dit seizoen naar de Rotterdammers.

FC Twente en Feyenoord bereikten afgelopen zomer én in de winterstop geen akkoord over een transfer van Zerrouki. De club uit Enschede stond erop dat de middenvelder het seizoen bij Twente zou afmaken, maar wil nu wel meewerken aan een transfer.

Alleen de laatste formaliteiten moeten nog worden afgerond. Het is niet bekend welk bedrag FC Twente ontvangt, maar volgens Tubantia gaat het om zo'n 8 miljoen euro. Zerrouki tekent naar verluidt een contract tot medio 2028 in De Kuip.

De 24-jarige Zerrouki stond nog tot medio 2024 onder contract bij FC Twente, met de optie op nog een jaar. De Algerijns international is dit seizoen een van de belangrijkste spelers bij de goed presterende tukkers. Hij speelde 33 officiële wedstrijden en leverde drie assists.

In totaal heeft Zerrouki al honderd duels in de hoofdmacht van FC Twente achter zijn naam staan. De middenvelder doorliep het grootste gedeelte van zijn opleiding bij Ajax, waar hij in de zomer van 2016 vertrok.