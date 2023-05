Mediaoverzicht: 'Magisch Napoli maakt een einde aan drie decennia van pijn'

Italiaanse media komen loftuitingen en woorden tekort om de historische landstitel van Napoli te duiden. De ploeg uit Napels had donderdagavond aan een 1-1-gelijkspel bij Udinese genoeg om de eerste landstitel sinds 1990 veilig te stellen.

"Heb je dat gezien, Diego Maradona?", staat vrijdag met grote letters op de voorpagina van de Italiaanse krant Tuttosport. Alle media in Italië verwijzen naar de in 2020 overleden voetballegende, die in 1987 en 1990 kampioen werd met Napoli. 33 jaar na het laatste succes van 'Pluisje' in Napels barstte donderdagavond opnieuw een feest los.

Al langer was het niet de vraag óf, maar wannéér Napoli kampioen zou worden. De ploeg van trainer Luciano Spalletti verprutste vorige week de eerste mogelijkheid door thuis niet van Salernitana te winnen (1-1). In de uitwedstrijd tegen Udinese dreigde het donderdag weer mis te gaan, maar de gelijkmaker van Victor Osimhen (1-1) was voldoende om een titelfeest te laten losbarsten.

"Eindelijk kunnen de Napoli-fans het feestje vieren waar ze 33 jaar op hebben gewacht", schrijft La Gazzetta dello Sport. "Na de onderbreking van het seizoen door het WK dacht iedereen dat het gedaan was met het succesverhaal. Maar ook na de nederlaag tegen Internazionale begin dit jaar bleek Napoli niet te stoppen."

"Dit is het succes van Luciano Spalletti en zijn tactische zetten. Maar denk ook aan de doelpunten van Osimhen, de acties van Khvicha Kvaratskhelia, de defensieve kracht van Kim Min-jae en Giovanni Di Lorenzo en de reddingen van keeper Alex Meret. Dit Napoli staat in de geschiedenisboeken."

Ook de spelersbeoordelingen van Corriere dello Sport spreken boekdelen. Onder anderen Spalletti, Osimhen en Kvaratskhelia krijgen een 10 van de krant. "Napoli staat voor frisse lucht, de geur van de lente. Deze ploeg vermaakte iedereen, zelfs de tegenstanders. Dit is het meesterwerk van Spalletti."

'Het stopbord Juventus is uit de weg geruimd'

Ook in andere landen staan media uitgebreid stil bij het succes van Napoli. Na de vorige landstitel in 1990 won de ploeg in eigen land alleen nog drie keer de Coppa Italia en één keer de Italiaanse supercup. De landstitel bleef telkens buiten bereik.

"Napoli maakt een einde aan drie decennia van pijn", schrijft de BBC. "De stad Napels veranderde in een episch straatfeest. Straten werden gevuld met zingende en dansende mensen die elkaar knuffelden. Dit feestje is 33 jaar voorbereid. Napels ademt voetbal."

The Guardian legt de aandacht op de indrukwekkende cijfers van Napoli, met name in de eerste seizoenshelft. "Maar cijfers alleen doen geen recht aan dit team. Napoli was genadeloos, maar ook magisch om naar te kijken. Een zee van blauw die stroomde door de gaten die door de tegenstanders werden opengelaten."

"Dit feestje gaat voor eeuwig duren", schrijft het Spaanse Marca. "Het einde van het seizoen was zichtbaar lang voor het team waar zelfs Josep Guardiola verliefd op werd. Maar het derde gelijkspel in vier wedstrijden was genoeg om een einde te maken aan het lange wachten."

Het Duitse Kicker ziet de landstitel van Napoli als "de beloning van een buitengewoon team". "Het stopbord, genaamd Juventus, is uit de weg geruimd. De laatste tien jaar was Napoli al vaak in de buurt van de felbegeerde scudetto gekomen, maar telkens was daar Juventus. Nu is de Zuid-Italiaanse trein de concurrentie voorbijgeraasd."

