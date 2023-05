Ten Hag baalt van United: 'Als je niet kan winnen, zorg dan dat je niet verliest'

Erik ten Hag heeft zich donderdagavond zitten verbijten op de bank bij Manchester United. De Nederlandse coach zag zijn ploeg veel kansen missen en ver in blessuretijd zelfs van subtopper Brighton & Hove Albion verliezen (1-0).

"We hadden veel effectiever om moeten gaan met de kansen die we kregen", zei Ten Hag in gesprek met Sky Sports. "Antony, Anthony Martial, Marcus Rashford, Casemiro. Ze hadden allemaal kunnen scoren. Maar dan nog: als je niet kan winnen, zorg dan dat je niet verliest. We verloren focus en dat mag ons gewoon niet gebeuren."

Pas in de negende minuut van de blessuretijd ging het mis voor Manchester United na een opmerkelijke actie van Luke Shaw bij een corner. De verdediger sloeg de bal uit het strafschopgebied. Na ingrijpen van de VAR wees scheidsrechter André Marriner naar de stip en Alexis Mac Allister liet doelman David de Gea kansloos.

Aan de corner ging overigens een vrije trap vooraf die volgens staf en spelers van United nooit gegeven had mogen worden. "Er werden veel harde overtredingen gemaakt waar niet voor werd gefloten. Dit was gewoon een prima blok, maar nu klonk het fluitje wel", baalde Ten Hag. "We hadden wat dat betreft ook pech. Het is echt een ergerlijke nederlaag."

Shaw vindt eveneens dat de scheidsrechter steken heeft laten vallen, maar weet ook dat hij de hand in eigen boezem moet steken. "Ik kan niet eens uitleggen waarom mijn hand daar in de lucht hing. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Door mij hebben we verloren en dat is pijnlijk. Het was een stomme fout."

Bij een overwinning op Brighton was United naar de derde plek in de Premier League gestegen en was het felbegeerde Champions League-ticket weer een stap dichterbij. Nu bedraagt de voorsprong op nummer vijf Liverpool nog vier punten. United heeft wel een duel minder gespeeld dan de ploeg van Virgil van Dijk.

Stand bovenin de Premier League Manchester City 33-79 (+57) Arsenal 34-78 (+42) Newcastle United 33-65 (+34) Manchester United 33-63 (+9) Liverpool 34-59 (+24) Brighton 32-55 (+22) Tottenham 34-54 (+6) Aston Villa 34-54 (+4)

