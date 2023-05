Titel met Napoli doet coach Spalletti veel: 'Maradona's aanwezigheid is voelbaar'

Luciano Spalletti is emotioneel onder het kampioenschap met Napoli. De succescoach is vooral blij voor de fans; hij merkt wat de eerste titel sinds 1990 met de mensen in Napels doet.

"Het doet me veel om de fans zo blij te zien. Zij zijn degenen die dit geluk gaan doorgeven. Het moeilijkste was om in de afgelopen tijd die druk te voelen", zei Spalletti nadat op bezoek bij Udinese (1-1) het beslissende punt was gepakt in de kampioensrace.

"Mensen kunnen moeilijke momenten in hun leven doorstaan omdat ze zich dit kampioenschap herinneren. Ze verdienen dit. Nu ik weet dat we ze dit geluk hebben kunnen geven, voel ik me meer ontspannen."

Spalletti vergat niet om de in november 2020 overleden clublegende Diego Maradona aan te halen. Maradona leidde Napoli in 1987 en 1990 naar de eerste twee kampioenschappen in de clubhistorie.

"Deze fans hebben grote coaches zien komen en gaan. Ze hebben Maradona zien spelen. Zijn aanwezigheid is voelbaar in dit succes. Het is mooi dat we dit seizoen met een kampioenschap hebben kunnen bekronen."

Osimhen: 'Dit dragen we voor altijd mee'

Spits Victor Osimhen zorgde tegen Udinese voor de allesbepalende gelijkmaker. De Nigeriaan tekende voor zijn 22e goal van het seizoen en heeft daarmee een groot aandeel in het kampioenschap.

"Ik ben echt overweldigd. Dit voelt ongelooflijk. We hebben zo lang op dit moment gewacht. Dit gaan we nooit vergeten en dragen we de rest van ons leven mee", zei Osimhen in Udine, waar de vele meegereisde Napoli-fans het veld bestormden.

"Ik ben blij voor mijn medespelers en voor alle Napolitanen. We gaan dit groots vieren en er de rest van ons leven van genieten. Ik heb gewoon geen woorden om te beschrijven wat ik nu voel. Niemand verdient de titel meer dan Napoli."