Oppermachtig Napoli verovert eerste Italiaanse landstitel sinds 1990

Napoli heeft zich donderdag voor het eerst sinds 1990 en voor de derde keer in de clubhistorie tot kampioen van Italië gekroond. De club uit Napels speelde met 1-1 gelijk bij Udinese en is vijf speelrondes voor het einde niet meer te achterhalen.

Victor Osimhen bracht iedereen die Napoli liefheeft na rust in vervoering door voor de allesbepalende gelijkmaker te zorgen. De spits stond bij een afvallende bal precies op de goede plek en tekende voor zijn 22e seizoenstreffer.

In de eerste helft leek het erop dat Napoli een nieuwe kans om de titel binnen te halen zou gaan laten liggen. 'I Partenopei' overtuigden niet en kwamen op achterstand door een prachtig doelpunt van Udinese-middenvelder Sandi Lovric.

Na rust nam de druk van Napoli toe, met de goal van Osimhen als resultaat. Het zorgde voor een uitstekende sfeer in Stadio Friuli, waar de vele meegereisde fans uit hun dak gingen.

Zondag leek Napoli tegen Salernitana al op weg naar het kampioenschap, maar toen ging daar een streep door. De ploeg van succescoach Lucianoi Spalletti was toen veel beter en stond met 1-0 voor, maar incasseerde vlak voor tijd de gelijkmaker.

Achtervolger Lazio voorkwam woensdag een titelfeest in Napels door met 2-0 van Sassuolo te winnen. Bij puntenverlies van de club uit Rome had Napoli zich ook kampioen mogen noemen. Nu is de historische landstitel dus alsnog een feit.

Maradona leidde Napoli naar eerste twee titels

Eerder werd Napoli in 1987 en 1990 kampioen van Italië. Het boegbeeld van die teams was Diego Maradona, die de club in 1989 ook naar de UEFA Cup-winst leidde. Kort na zijn overlijden in 2020 vernoemde Napoli zijn stadion naar Maradona.

Napoli was dit Serie A-seizoen vanaf het begin ongenaakbaar. Voorafgaand aan het seizoen werd de ploeg van Spalletti door het vertrek van onder anderen Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly en Fabián Ruiz zeker niet gezien als een titelfavoriet.

Aanwinsten Kim Min-jae en met name Khvicha Kvaratskhelia bleken een schot in de roos, terwijl Osimhen zijn potentieel volledig waarmaakte. Daarbij profiteerde Napoli van een wisselvallig seizoen van de concurrenten. AC Milan en Internazionale, de twee recentste kampioenen, verspeelden om de haverklap punten. Ook Juventus haakte al snel af. Vorige week nog won Napoli met 0-1 bij Juve, dat tussen 2012 en 2020 onafgebroken kampioen werd.

Ook in de Champions League maakte Napoli indruk door overtuigend Liverpool en Ajax te verslaan in de groepsfase. De equipe van Spalletti struikelde in de kwartfinales over Milan. Het is niet meer dan smetje op een onvergetelijk seizoen.

