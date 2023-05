Mourinho fileert scheidsrechter: 'Hij is de slechtste die ik ooit ben tegengekomen'

José Mourinho heeft woensdagavond op zelden vertoonde wijze zijn hart gelucht over een scheidsrechter. De Portugese coach van AS Roma liet geen spaan heel van arbiter Daniele Chiffi. De Italiaanse voetbalbond overweegt stappen.

"Hij is de slechtste arbiter die ik in mijn carrière ben tegengekomen", foeterde de zestigjarige Mourinho tegen DAZN. "En geloof me, ik heb heel wat slechte scheidsrechters meegemaakt."

Mourinho hield zijn tirade na afloop van de Serie A-wedstrijd AC Monza-AS Roma (1-1). De Portugees kreeg in de 35e minuut een gele kaart vanwege zijn gedrag langs de lijn. In de slotfase gaf Chiffi een tweede gele (en dus rode) kaart aan AS Roma-speler Zeki Çelik.

Op dat moment stond de eindstand al op het bord. Mourinho is dan ook niet van mening dat Chiffi het resultaat van de wedstrijd heeft beïnvloed. "Maar hij is gewoon verschrikkelijk. Hij maakt geen menselijke connectie en heeft geen empathie. Hij geeft rood aan een speler die uitglijdt."

Ook leiding Roma moet het ontgelden

Mourinho had de smaak te pakken en gaf in één adem ook de clubleiding van AS Roma een veeg uit de pan. "Er zijn al clubs die hebben gemeld dat ze Chiffi niet meer als scheidsrechter willen hebben. Maar AS Roma blijkt daar niet toe in staat. Dat zit kennelijk niet in ons DNA."

"Maar het is verschrikkelijk", vervolgde Mourinho, die door het gelijkspel met AS Roma punten verspeelde in de strijd om Champions League-tickets. "Gezien de krapte van mijn selectie kon ik me geen rode kaart veroorloven."