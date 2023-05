Haaland reageert op eigen wijze na record: 'Nu naar huis, gamen en dan slapen'

Erling Haaland heeft woensdag op geheel kenmerkende wijze gereageerd op zijn doelpuntenrecord in de Premier League. De Noorse sensatie maakte tegen West Ham United al zijn 35e competitietreffer van het seizoen.

"Ik ben niet bezig met records" meende de 22-jarige Haaland in gesprek met Engelse media nadat hij Manchester City met zijn doelpunt aan een 3-0-overwinning op West Ham United had geholpen. "Ik ga naar huis, speel een aantal games en ga daarna slapen."

Met zijn 35 doelpunten is de Haaland nu alleen recordhouder als het gaat om meeste doelpunten in één Premier League-seizoen. Voor woensdag had hij het record nog gezamenlijk in handen met oud-spitsen Andy Cole en Alan Shearer.

Na afloop kreeg Haaland een staande ovatie én een erehaag van zijn ploeggenoten en coach Pep Guardiola. "Die erehaag was nog behoorlijk pijnlijk, iedereen sloeg me op mijn rug en achterhoofd", zei Haaland met een brede grijns.

"Maar het gaf me een geweldig gevoel, ik heb nog nooit zoiets gezien. Het deed me denken aan elk doelpunt dat ik maakte dit seizoen", was Haaland trots. De Noorse doelpuntenmachine heeft nu nog vijf duels om zijn record aan te scherpen.

Guardiola: 'En dan heb ik hem nu nog vaak gewisseld'

Guardiola werkt dagelijks met Haaland, maar ook de Spanjaard kan nauwelijks geloven wat Haaland presteert. "Het is ongelooflijk", zei hij. "En als je bedenkt hoe vaak ik hem heb gewisseld als hij er na een uur al drie in had liggen, misschien had hij er nog wel veel meer kunnen maken."

Volgens Guardiola heeft Haaland in zijn eerste seizoen alle verwachtingen nu al overtroffen. "We verwachtten wel dat hij zou gaan scoren, maar om het record van Andy Cole en Alan Shearer te breken. Dat had denk ik niemand verwacht."