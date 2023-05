Napoli moet kampioensfeest opnieuw uitstellen door overwinning van Lazio

Napoli moet het kampioensfeest in Italië nog even uitstellen. De ploeg uit Napels kwam woensdag zelf niet in actie, maar zag Lazio met 2-0 van Sassuolo winnen. Napoli is donderdag bij winst of gelijkspel tegen Udinese zeker van de derde landstitel in de clubgeschiedenis.

Terwijl heel Napels gespannen toekeek, opende Lazio-spits Ciro Immobile in de zevende minuut de score. Na een ingreep van de VAR werd de snelle openingstreffer van de Italiaan afgekeurd.

Nog geen tien minuten later was het wel raak voor Lazio. Na een fantastische bal van Marcos Antonio schoot Felipe Anderson al vallend de 1-0 binnen. Het bleef lang spannend in Rome. Op slag van rust raakte Sassuolo-middenvelder Davide Frattesi de lat.

Ook na rust was Sassuolo dreigend. Na twee doelpogingen van de bezoekers maakte Lazio in de slotfase een einde aan alle spanning. In de 92e minuut gaf Mattia Zaccagni de bal voor aan Toma Basic, die voor open doel raakschoot: 2-0.

Napoli vervolgt de competitie donderdag met een uitwedstrijd tegen Udinese. De ploeg van Luciano Spalletti is met 79 punten de koploper in de Serie A. Lazio volgt met 64 punten op de tweede plek.

De top zeven in de Serie A: 1. Napoli 32-79 (+46)

2. Lazio 33-64 (+28)

3. Juventus 33-63 (+22)

4. Internazionale 33-60 (+25)

5. Atalanta 33-58 (+17)

6. AC Milan 33-58 (+14)

7. AS Roma 33-58 (+6)

Inter doet goede zaken, AC Milan en AS Roma lijden puntenverlies

Internazionale heeft woensdag goede zaken gedaan bij Hellas Verona. De ploeg van Simone Inzaghi was in een doelpuntenfestijn met 0-6 te sterk voor de degradatiekandidaat. Naast een eigen doelpunt van Adolfo Gaich volgden er treffers van Hakan Çalhanoglu, Edin Dzeko (twee) en Lautaro Martínez (twee).

Inter, met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis, staat door de zege op Hellas Verona in de top vier. De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de Champions League.

AC Milan leed in het competitieduel met Cremonese pijnlijk puntenverlies. In San Siro kwam de thuisploeg niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Cremonese. De ploeg van Stefano Pioli stond tot de 92e minuut op achterstand, tot dat Junior Messias de gelijkmaker tegen de touwen schoot.