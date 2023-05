Scorende Aké en Haaland leiden Manchester City naar ruime zege en koppositie

Delen via E-mail

Nathan Aké en Erling Haaland hebben Manchester City woensdag aan een overwinning en de koppositie in de Premier League geholpen. De Oranje-international en het Noorse fenomeen scoorden beiden eenmaal in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen West Ham United.

De supporters in het Etihad Stadium moesten lang wachten op de eerste goal. Die viel vijf minuten na rust en werd gemaakt door Aké. De verdediger kopte raak uit een vrije trap van Riyad Mahrez.

Een kwartier later verdubbelde Haaland de voorsprong. De Noor werd bediend door Jack Grealish en passeerde West Ham-doelman Lukasz Fabianski met een lobje.

Met zijn treffer verbeterde Haaland een bijzonder record in de Premier League. De aanvaller is de eerste speler die minimaal 35 doelpunten in één seizoen maakt. Sinds zondag deelde hij het record al met oud-spitsen Andy Cole en Alan Shearer.