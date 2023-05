Kuijt genoot van snuffelstage bij Feyenoord: 'Belangrijk dat ik vlieguren maak'

Dirk Kuijt is blij dat hij als stagiair de kans kreeg om een kijkje in de keuken te nemen bij Feyenoord. De 104-voudig international hoopt na zijn snuffelstage bij de Rotterdammers ergens als trainer of assistent aan de slag te kunnen.

De 42-jarige Kuijt liep in aanloop naar het mogelijke kampioensduel van Feyenoord twee dagen mee bij de trainingsstaf van Arne Slot. "Ik werd een tijdje geleden door Arne uitgenodigd om eens langs te komen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Het is mooi om deelgenoot te zijn van hoe het daar in zijn werk gaat. Het was een heel mooie ervaring", zegt Kuijt in gesprek met ESPN.

Kuijt is ervaringsdeskundige als het gaat om kampioen worden: in 2017 had hij met een hattrick tegen Heracles Almelo een groot aandeel in de laatste landstitel van de Rotterdammers. "Het was niet de intentie om het over mijn eigen kampioenservaringen te hebben", zegt Kuijt. "Daar hebben we het niet over gehad. De ploeg is bezig met een eigen missie."

De eerste trainersklus van Kuijt liep begin dit seizoen uit op een fiasco. Een jaar na zijn vertrek bij Feyenoord begon hij als hoofdtrainer bij ADO Den Haag, maar hij werd vanwege teleurstellende resultaten na een half jaar ontslagen. "Ik heb ontzettend veel geleerd bij ADO", zegt hij over zijn periode in de hofstad. "Ik hoop komend seizoen weer een mooie uitdaging aan te kunnen gaan."

Kuijt weet nog niet waar hij volgend seizoen aan de bak gaat. "Ik ben nog aan het oriënteren wat de mogelijkheden kunnen zijn. Of het nou hoofdtrainer is of assistent-trainer. Het is vooral belangrijk dat ik weer vlieguren ga maken. Ik wil gewoon slagen als trainer."