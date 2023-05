Honderden PSG-fans zijn woedend op Messi en verzamelen zich rond stadion

Delen via E-mail

Een deel van de aanhang van Paris Saint-Germain heeft het helemaal gehad met Lionel Messi. Honderden supporters van de Franse topclub verzamelden zich woensdag rond het Parc des Princes om hun woede over de Argentijn te uiten.

De supporters scholden Messi uit en zongen kwetsende liedjes over hem, waaronder het spreekkoor "Messi, hijo de puta" (Messi, hoerenzoon). Dat gebeurde in zowel het Frans als het Spaans.

Messi ontbrak maandag op de training van PSG en werd gespot in Saoedi-Arabië, het land waarvan hij toeristisch ambassadeur is. De spelers van de koploper in de Ligue 1 hadden toen eigenlijk een vrije dag, maar die werd ingetrokken vanwege de nederlaag tegen FC Lorient (1-3).