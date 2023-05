De Roon maakt prachtgoal bij moeizame zege Atalanta, Juve doet goede zaken

Marten de Roon heeft zich woensdag in de Serie A met een prachtgoal laten gelden bij Atalanta. De middenvelder droeg met zijn treffer bij aan de 3-2 zege op laagvlieger Spezia. Juventus deed goede zaken met het oog op Champions League-tickets.

Oranje-international De Roon tekende tien minuten voor rust voor de gelijkmaker, nadat Atalanta in de achttiende minuut op achterstand kwam door een treffer van Spezia-aanvaller Emmanuel Gyasi.

Uit een hoekschop van Atalanta belandde de bal bij de De Roon, die met een prachtige volley van buiten de zestien scoorde. Na rust zorgde Davide Zappacosta met een soortgelijke trap voor de 2-1, waarna Luis Muriel de 3-1 op het scorebord zetten.

In de 64e minuut bracht Spezia de spanning terug. Na een mooie pass van Eldor Shomurodov schoof Mehdi Bourabia de aansluitingstreffer binnen. In een spannende slotfase was Spezia via Daniele Verde nog dicht bij de gelijkmaker, maar de spits schoot hoog over.

Naast uitblinker De Roon stond Teun Koopmeiners in de basis bij Atalanta. Hans Hateboer is nog altijd geblesseerd. Atalanta staat op de vierde plek in de Serie A. Spezia moet met de zeventiende plek nog altijd vrezen voor degradatie.

Leandro Paredes en Dusan Vlahovic hielpen Juventus aan belangrijke zege. Foto: Getty Images

Juventus boekt belangrijke zege op Lecce

Juventus was woensdag in eigen huis met 2-1 te sterk voor Lecce. De ploeg van Massimiliano Allegri kwam na vijftien minuten op voorsprong dankzij Leandro Paredes.

Na een handsbal van Juventus-verdediger Danilo ging de bal op de stip. Assan Ceesay bracht met een benutte de penalty de spanning terug. Op slag van rust stelde Dusan Vlahovic orde op zaken: 2-1.

Juventus is na de zege op Lecce voor even de nummer twee in de Serie A. De eerste vier plaatsen zich voor de Champions League. Juve heeft zes punten voorsprong op nummer vijf Inter, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.