Memphis raakt enkele dagen na rentree bij Atlético Madrid opnieuw geblesseerd

Memphis Depay is enkele dagen na zijn rentree bij Atlético Madrid opnieuw geblesseerd geraakt. De Oranje-international heeft last van een kuitblessure en mist daardoor sowieso de thuiswedstrijd van woensdagavond tegen Cádiz.

Memphis kon dinsdagavond de training niet voltooien, meldt Atlético een dag later op de clubsite. De aanvaller voelde wat ongemakken tijdens een rondo.

Uit onderzoek bleek dat Memphis last heeft van een van zijn kuitspieren. Het is nog onbekend hoelang hij uit de roulatie is.

Memphis maakte zondag nog zijn rentree bij Atlético. De aanvaller was net hersteld van een dijbeenblessure die hij eind maart tijdens een wedstrijd van Oranje tegen Gibraltar had opgelopen.

De 29-jarige Memphis luisterde zijn rentree op met een doelpunt. Hij viel in de slotfase van de met 2-5 gewonnen uitwedstrijd tegen Real Valladolid in en maakte in de blessuretijd de vijfde treffer voor zijn ploeg.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Simeone lovend over Memphis

Atlético-trainer Diego Simeone was na het duel lovend over Memphis. "Wat een wedstrijd van Memphis. Zijn spel, hij heeft het gewoon. Hij levert steeds meer, ook omdat we steeds meer van hem eisen. Toen hij in de ploeg kwam, werden we veel beter."