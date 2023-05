KNVB eert Hiddink als 'voorbeeld voor zijn vakgenoten' met bondsridderschap

De KNVB heeft Guus Hiddink woensdag tot bondsridder benoemd. De 76-jarige Varssevelder krijgt van de voetbalbond erkenning voor zijn betekenis voor het Nederlandse voetbal.

"Tot op de dag van vandaag is hij een voorbeeld voor zijn vakgenoten. Als geen ander bleek hij tijdens zijn loopbaan telkens in staat ook te excelleren in andere culturen dan de onze. En overal waar hij kwam, wist hij spelers voor zich te winnen", zegt KNVB-voorzitter Just Spee.