Ten Hag eist in beslissende weken het maximale: 'Goed is niet goed genoeg'

Erik ten Hag heeft de spelers van Manchester United woensdag op scherp gezet voor de cruciale laatste weken van het seizoen. De trainer wil ervoor waken dat de Engelse topclub Champions League-voetbal nog uit handen geeft.

United heeft de felbegeerde vierde plaats in de Premier League stevig in handen. De voorsprong op nummer vijf Liverpool, dat een wedstrijd meer gespeeld heeft, is zeven punten.

Toch is Ten Hag er nog niet gerust op. "Goed is niet goed genoeg, het moet beter. Als je tevreden bent, dan word je sneller lui", zei hij op zijn persconferentie voor het uitduel met Brighton & Hove Albion van donderdag.

"We moeten nog zes competitiewedstrijden spelen. En tijdens al die wedstrijden zullen we erg geconcentreerd moeten zijn. We willen heel graag naar de Champions League. Dat moeten we uitstralen."

'Brighton zal revanche willen nemen'

Het Champions League-ticket is niet het enige waar United nog voor speelt. Op 3 juni is stadgenoot Manchester City de tegenstander in de finale van de FA Cup. United bereikte de finale door een zege op Brighton.

Ten Hag denkt dat de spelers van Brighton door die bekernederlaag extra gemotiveerd zijn voor de wedstrijd van donderdag. "Ze zullen er alles aan doen om revanche te kunnen nemen", zei de 53-jarige Nederlander.