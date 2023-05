Slot was al unieke trainer bij PEC Zwolle C2: 'Na zijn vertrek miste ik hem'

Als beginnend trainer wilde Arne Slot de spelers van PEC Zwolle C2 laten voetballen als FC Barcelona. Net zo veeleisend als toen maakt hij nu naam bij Feyenoord, waarmee hij zondag de landstitel kan veroveren. Een verhaal over het eerste seizoen van de coach Slot. "Ik werd weleens moe van hem. Goed was nooit goed genoeg."

Drie, vier huilende kinderen van dertien en veertien jaar zitten in de bus in Kerkrade. Ontroostbaar zijn ze. Ze hebben net de belangrijke uitwedstrijd tegen Roda JC gewonnen, maar op de terugweg naar Zwolle is daar niks van te merken. Een actie van de trainer tijdens de wedstrijd heeft voor een grote schok in het team gezorgd.

Normaal gesproken maken alle spelers van PEC Zwolle C2 in het seizoen 2013/2014 minuten op zaterdag. Tijdens dit duel, een belangrijke wedstrijd in de strijd om de titel, zegt de trainer tijdens de wedstrijd ineens tegen een paar bankzitters: "Sorry jongens, ik ga jullie vandaag niet inbrengen." Hij wil dat de besten spelen. En die boodschap van de trainer komt "keihard" aan, weet aanvoerder Max Leeflang nog goed.

De trainer heet Arne Slot. Hij is 35 jaar en dan net gestopt als profvoetballer, na een carrière bij PEC Zwolle, NAC Breda en Sparta Rotterdam. Eigenlijk wil hij bij PEC assistent-trainer van het eerste elftal óf trainer van een van de hoogste jeugdteams worden, maar daar is geen plek voor hem. Met technisch directeur Gerard Nijkamp komt hij bij de C2 uit.

En dat was volgens Leeflang een "heel matig team". Alle wedstrijden in de eerste seizoenshelft gaan met dikke cijfers verloren. Tegen Ajax gaat PEC met 9-1 ten onder. Maar zelfs in die wedstrijd wil Slot dat zijn spelers net zo combineren als FC Barcelona. "Het was alsof hij een eerste elftal trainde", zegt Nijkamp. Leeflang: "Hij was bloedfanatiek en alleen maar met het spel bezig."

PEC Zwolle C2 in het seizoen 2013/2014 met Arne Slot als trainer en onder anderen Max Leeflang (middelste rij, derde van rechts) en Lars Miedema (middelste rij, tweede van rechts) als spelers. Foto: PEC Zwolle Media

Beelden kijken met jonge tieners

Op elke maandag- en dinsdagmiddag stuurt Slot zijn spelers een klaslokaal in. Daar laat hij ze naar beelden kijken. De spelers - twaalf, dertien en veertien jaar oud - hadden dat nog nooit eerder gedaan. Ook spits Lars Miedema niet, die daarvoor twee jaar in de jeugd van sc Heerenveen speelde.

Leeflang, net overgekomen van amateurclub VV Berkum, kijkt zijn ogen uit. Slot heeft zelf clipjes geknipt, want geld voor een videoanalist in de jeugdopleiding heeft PEC niet, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de trainer bij de clubleiding.

Soms duren de sessies twintig minuten. Maar er zijn ook dagen dat Slot meer dan een uur voor het scherm staat. "Zaten we beelden te kijken van twaalf- en dertienjarige jongetjes die tegen pak 'm beet Heerenveen hadden gespeeld", zegt Sepp van den Berg, die later in het seizoen doorschuift naar het team van Slot. Hij komt nu voor Schalke 04 uit.

Saai is het nooit, vertelt Miedema, de jongere broer van Vivianne Miedema. "Hij wist ons dan nog zo te prikkelen dat we bleven opletten en er dingen uit haalden. Ik heb er veel van geleerd." Maar er zijn ook spelers die afhaken. Leeflang: "Die begrepen er niks van. Voor hen was het echt te moeilijk. Arne vond het lastig om daarmee om te gaan."

Slot praat altijd over standaardsituaties, het positiespel en het spel zonder bal. Hij laat weleens beelden zien van FC Barcelona. Hoe combineren ze? Wat doen ze als ze de bal kwijtraken? Hoe bewegen ze? Op het trainingsveld geeft hij ook veel FC Barcelona-vormen, weet Van den Berg. Kleine partijtjes, veel tikitaka. "Hij is volgens mij ook fan van FC Barcelona."

CV Volledige naam: Arend Martijn "Arne" Slot

Arend Martijn "Arne" Slot Leeftijd: 44 jaar

44 jaar Clubs als speler: FC Zwolle (1995-2002), NAC Breda (2002-2007), Sparta Rotterdam (2007-2010), PEC Zwolle (2009-2013)

FC Zwolle (1995-2002), NAC Breda (2002-2007), Sparta Rotterdam (2007-2010), PEC Zwolle (2009-2013) Clubs als trainer: PEC Zwolle (2013-2014, jeugdtrainer), SC Cambuur (2014-2017, eerst twee jaar assistent en daarna hoofdtrainer), AZ (2017-2020, eerst twee jaar assistent en daarna hoofdtrainer) en Feyenoord (2021-heden)

PEC Zwolle (2013-2014, jeugdtrainer), SC Cambuur (2014-2017, eerst twee jaar assistent en daarna hoofdtrainer), AZ (2017-2020, eerst twee jaar assistent en daarna hoofdtrainer) en Feyenoord (2021-heden) Contract bij Feyenoord tot: 30 juni 2025

Arne Slot gaat op de schouders bij zijn afscheid als speler in 2013. Daarna wordt hij trainer van de C2 van PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

Luisteren of anders rondjes lopen

Leeflang, Miedema en Van den Berg omschrijven Slot als een rustige en aardige, maar ook als een felle en bezeten trainer. "Hij was geen schreeuwlelijk. Hij kon niet heel boos op je worden, ook niet als je iets verkeerds deed. En als je iets goed deed, kreeg je het ook te horen", zegt Van den Berg. Miedema: "Hij reageerde heel goed op eigenwijze gasten, hoewel het zijn eerste jaar als trainer was."

Slot is duidelijk als iets hem niet zint. Als Leeflang tegen Slot zegt dat hij een pass- en trapoefening "saai" vindt, krijgt de aanvoerder in groepsverband de wind van voren. "Hij ging helemaal los. 'Hoe kan je dat nou zeggen als je twee ballen verkeerd hebt gespeeld? Je moet eerst alles goed doen voordat je wat mag zeggen!'"

Als de wat luie spits Miedema tijdens een partijspel niet meeverdedigt en wat terugroept naar de geïrriteerde Slot, is hij het haasje. "Mocht ik van Arne rondjes gaan lopen. Hij maakte snel duidelijk dat hij de trainer was en knaapjes van dertien jaar hem niet tegen moesten spreken."

Maar Slot is vooral van de persoonlijke benadering. Miedema is een van de langste spelers van het team, maar speelt af en toe op het middenveld zodat hij zijn handelingssnelheid kan ontwikkelen. "Hij had een heel andere kijk dan andere trainers. Hij wilde spelers echt beter maken."

Slot is perfectionistisch in zijn aanpak. Dat vinden spelers ook weleens vermoeiend. Leeflang: "Ik zei een paar keer tegen mijn vader: 'Ik word moe van deze man. Hij zit de hele training te zeuren en bij één foutje krijg ik het direct te horen.' Goed was nooit goed genoeg bij hem."

"Na een goede pass met binnenkant voet moest het een crossbal worden. Of het moest nog beter óf in een nog hoger tempo. Het hield eigenlijk nooit op. Maar het jaar erna miste ik hem. Hij was zo veeleisend dat ik er gewend aan was geraakt."

Arne Slot als trainer van PEC Zwolle C2. Foto: PEC Zwolle Media

'Beste trainer die ik ooit heb gehad'

Na een jaar in Zwolle vertrekt Slot naar SC Cambuur. Daar kan hij assistent-trainer van het eerste elftal worden, iets wat het dan succesvolle PEC Zwolle hem na één seizoen nog steeds niet kan bieden. "Ik zou mensen moeten ontslaan om Arne die ruimte te geven, terwijl er goede mensen met veel ervaring zaten", verklaart Nijkamp, nu technisch directeur van Sparta. "Ik krijg nog regelmatig naar mijn hoofd geslingerd dat hij geen trainer van PEC is geworden."

Voor de spelers komt zo na één seizoen een einde aan een "geweldige" samenwerking. Leeflang, die het eerste van PEC nooit zou halen en via Go Ahead Eagles nu actief is voor de amateurs van Sparta Nijkerk, noemt hem de beste trainer die hij ooit heeft meegemaakt.

"En dat terwijl ik ook Dwight Lodeweges en Kees van Wonderen heb gehad. Dat zijn goede trainers, maar niet van het niveau van Arne." Miedema, die in de jeugdopleiding van PEC Zwolle strandde en via onder meer FC Den Bosch momenteel voor de amateurs van VV Berkum speelt, zegt: "Arne is uniek." Van den Berg hoort bij Jong Oranje Feyenoorders lovend over Slot spreken.

Miedema, een diehard Feyenoord-fan, ziet dat Slot in al die jaren bij SC Cambuur, AZ en Feyenoord niet veranderd is. Hij ziet spelers als Orkun Kökçü en Alireza Jahanbakhsh nu net zo veel rennen als hij onder Slot moest doen. Ook bij het getier van José Mourinho en de steekjes van journalisten op persconferenties blijft de coach uit Bergentheim net zo rustig als langs de lijn bij PEC Zwolle C2.