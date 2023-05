Man opgepakt omdat hij bij Arsenal-Chelsea met laserpen op Mudryk scheen

De politie van Londen heeft een 21-jarige man opgepakt omdat hij dinsdagavond tijdens Arsenal-Chelsea hinderlijk met een laserpen in het gezicht van Chelsea-aanvaller Mykhaylo Mudryk scheen.

Arsenal juicht de arrestatie van de man toe. Hij is vermoedelijk een supporter van 'The Gunners'. "We veroordelen dit gevaarlijke en totaal onaanvaardbare gedrag ten strengste", zei de club tegen BBC Sport .

De man kan een straf van Arsenal verwachten vanwege zijn gevaarlijke actie. "We zullen de politie volledig steunen in haar onderzoek en uiteraard de zwaarst mogelijke maatregelen nemen", laat de club verder weten.

Chelsea is bezig aan een dramatisch seizoen. Tegen stadgenoot Arsenal (3-1) werd al de zesde nederlaag op rij (in alle competities) geleden. 'The Blues' staan slechts elfde in de Premier League.