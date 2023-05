Feyenoord mag bij Champions League-rentree nog hopen op pot 1 bij loting

Dankzij het veroveren van de landstitel keert Feyenoord na zes jaar terug in de Champions League. Bij de loting voor de groepsfase zitten de Rotterdammers mogelijk zelfs in pot 1, al zijn ze daarbij afhankelijk van Manchester City.

In pot 1 belanden de Champions League-houder, de Europa League-winnaar en de kampioenen van de landen die in de top zes van de UEFA-coëfficiëntenlijst staan. Hierbij kijkt de UEFA naar de stand van zaken in 2022, toen Nederland nog zevende stond. De top zes werd toen gevormd door Engeland, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en Portugal.

Feyenoord belandt met andere woorden in principe niet in pot 1 bij de loting op 31 augustus, tenzij een van de zes landskampioenen ook de Europa League of Champions League wint. In dat geval neemt de kampioen van de nummer zeven - Feyenoord - de opengevallen plek in.

De Rotterdammers moeten hun hoop vestigen op Manchester City. De ploeg van Josep Guardiola ligt op titelkoers in de Premier League, al is Arsenal ook nog kansrijk. In de halve finales van de Champions League duelleren 'The Citizens' met Real Madrid - de eerste wedstrijd eindigde dinsdag in 1-1. De andere halvefinalisten in de Champions League en Europa League zijn niet meer in de race voor de landstitel.

De andere potten bij de loting worden ingedeeld op basis van de clubcoëfficiënt. Hoewel Feyenoord er met een verloren finale in de Conference League en een kwartfinaleplek in de Europa League twee uitstekende Europese seizoenen op heeft zitten, is de score sowieso onvoldoende voor een plek in pot 2. Doordat veel deelnemers aan de Champions League nog niet bekend zijn, is verder nog niet zoveel te zeggen over de potindeling.

Feyenoord nam in het seizoen 2017/2018 voor het laatst deel aan het miljardenbal. Destijds eindigde de ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst als laatste in een groep met Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk.

Feyenoord deed in 2017 voor het laatst mee aan de Champions League. Foto: ProShots

Champions League krijgt volgend jaar nieuw format

De Champions League van volgend seizoen is de laatste in de huidige opzet. Vanaf 2024/2025 nemen er 36 teams aan deel. Dan wordt het poulesysteem losgelaten. Ploegen spelen in de eerste fase acht wedstrijden tegen acht verschillende teams. De eerste acht op die ranking van 36 clubs plaatsen zich direct voor de laatste zestien. De nummers 9 tot en met 24 duelleren in play-offs om de andere acht tickets voor de beslissende fase.

Door het Nederlandse coëfficiëntensucces nemen minimaal twee Eredivisie-teams deel aan de Champions League van 2024/2025. Volgend seizoen zijn dat er maximaal twee. Feyenoord is rechtstreeks geplaatst en de nummer twee komt uit in de voorronde.