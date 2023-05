Sensatie Haaland breekt Premier League-record met 35e goal van het seizoen

Delen via E-mail

Erling Haaland heeft woensdag een bijzonder record gevestigd in de Premier League. De sensatie van Manchester City tekende tegen West Ham United al voor zijn 35e competitietreffer van het seizoen.

Haaland was sinds zondag al gedeeld recordhouder. Hij maakte toen tegen Fulham zijn 34e goal van dit Premier League-seizoen, waarmee hij oud-spitsen Andy Cole en Alan Shearer evenaarde.

Voor zijn 35 doelpunten op het hoogste Engelse niveau had de Noor slechts 31 wedstrijden nodig. Na de ontmoeting met West Ham heeft hij nog vijf duels om zijn record uit te bouwen.

Er staat geen maat op Haaland, die vorig jaar zomer werd overgenomen van Borussia Dortmund. Sinds zijn komst naar Manchester City was hij in 45 wedstrijden al 51 keer trefzeker.

Daarmee trekt hij de lijn door die hij bij zijn vorige clubs al te pakken had. Ook bij Dortmund (86 goals in 89 wedstrijden) en Red Bull Salzburg (29 treffers in 27 wedstrijden) zorgde hij voor indrukwekkende cijfers.