FC Barcelona raakt met directeur Alemany onverwachts een belangrijke pion kwijt

Technisch directeur Mateu Alemany van FC Barcelona heeft onverwachts zijn vertrek aangekondigd. De bestuurder, die de afgelopen twee jaar een sleutelrol vervulde bij de sportieve wederopstanding van de Catalanen, had een contract tot medio 2024.

De zestigjarige Alemany blijft tot en met 30 juni in dienst bij FC Barcelona. Dat is twee maanden voor de transferdeadline, maar de Catalanen hebben afgesproken tot en met 31 augustus nog een beroep te kunnen doen op de expertise van de bestuurder.

De Catalanen bezuinigden de afgelopen jaren al door onder anderen Lionel Messi in 2021 te laten gaan. Maar diverse leningen en de verkoop van toekomstige tv-inkomsten waren cruciaal om weer ruimte te maken voor investeringen in de selectie.

Alemany, die eerder onder meer algemeen directeur bij Valencia was, slaat volgens FC Barcelona een nieuwe weg in zijn loopbaan in. Volgens Spaanse media is de bestuurder in beeld bij Aston Villa, waar zijn landgenoot Unai Emery sinds enkele maanden manager is.