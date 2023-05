Lampard na nieuwe dreun Chelsea: 'Het is fijn om tegen ons te spelen'

Interim-manager Frank Lampard van Chelsea vond zijn spelers dinsdagavond te lief tijdens het met 3-1 verloren uitduel met Arsenal. 'The Blues' zijn bezig aan een troosteloos seizoen en gingen voor de zesde keer op rij onderuit onder de clubicoon.

Door goals van Martin Ødegaard (twee) en Gabriel Jesus keek Chelsea na 34 minuten al tegen een 3-0-achterstand aan.

"Ons optreden in de eerste helft was bij lange na niet goed genoeg. Zo speelden we ze in de kaart. Voor Arsenal moet het erg leuk zijn geweest om tegen ons te spelen", vertelde Lampard aan Sky Sports. "Na rust ging het beter, maar het resultaat stond toen al min of meer vast."

Voor het eerst sinds zijn terugkeer op Stamford Bridge uitte Lampard stevige kritiek op de spelers. "We hebben het voor de wedstrijd over veel zaken gehad, maar ik zag daarvan niets terug in de eerste helft. Kijk naar onze verdediging. De ruimtes waren veel te groot, er was geen druk op de bal en we gingen nauwelijks de duels aan. We waren veel te lief."

Na de hervatting deed Chelsea nog iets terug via voormalig PSV-speler Noni Madueke, maar een bijzondere comeback zat er geen moment in.

Chelsea onder Frank Lampard: Wolverhampton Wanderers (uit, 1-0-verlies)

Real Madrid (uit, 2-0-verlies)

Brighton & Hove Albion (thuis, 1-2-verlies)

Real Madrid (thuis, 0-2-verlies)

Brentford (thuis, 0-2-verlies)

Arsenal (uit, 3-1-verlies)

Chelsea gaf 600 miljoen euro uit aan spelers

Zo bleven de Londenaren steken op de twaalfde plaats in de Premier League, met slechts 39 punten uit 33 wedstrijden. Op basis van het uitgavenpatroon - Chelsea gaf dit seizoen ruim 600 miljoen euro uit aan spelers - werd aanzienlijk meer verwacht.

"Momenteel is het voor tegenstanders fijn om tegen Chelsea te spelen", constateerde Lampard, die na Thomas Tuchel en Graham Potter de derde Chelsea-manager van dit seizoen is. "En dat is lang niet het geval geweest. Dit moet veranderen."

'The Blues', die zich al niet meer kunnen plaatsen voor Europees voetbal, gaan zaterdag op bezoek bij AFC Bournemouth, dat net zoveel punten bezit als de tweevoudige winnaar van de Champions League.

