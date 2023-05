Rellen en ruzies: ontelbaar veel dieptepunten in rampjaar van FC Groningen

FC Groningen verdwijnt na 23 jaar uit de Eredivisie. Zondag viel het doek voor de noorderlingen na het 1-1-gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Wat ging er dit rampseizoen allemaal fout bij de ooit zo gerenommeerde subtopper?

Frank Wormuth moest Groningen vorig jaar zomer nieuw elan brengen. De club kondigde de komst van de trainer al aan in januari 2022, toen hij nog bij Heracles Almelo werkte. Heracles ontsloeg Wormuth vlak voor de play-offs om promotie/degradatie, maar degradeerde zonder de Duitser alsnog.

Toenmalig technisch directeur Mark-Jan Fledderus omschreef de benoeming van Wormuth achteraf als "een grote inschattingsfout". De twee werkten eerder nog samen bij Heracles. Wormuth noemde de werksituatie bij Groningen in een reactie "geestelijk onveilig". Hij won later een arbitragezaak rond de ontslagvergoeding: de club was de trainer nog 400.000 euro schuldig.

Groningen verloor de laatste zeven duels onder Danny Buijs, dus Wormuth wist vooraf dat het een zware klus zou worden. 'De Trots van het Noorden' begon nog aardig en stond na zes speelrondes negende. Daarna diende de ondergang zich aan, met slechts vier punten uit zeven duels. Na de thuisnederlaag tegen Fortuna Sittard (2-3) in november riepen supporters bij de Euroborg om het vertrek van Wormuth. De clubleiding gehoorzaamde.

Het ontslag van Wormuth paste in een seizoen vol drama. De trainer klaagde vaak over de samenstelling van de spelersgroep. Op hun beurt noemden de spelers de 62-jarige trainer minachtend "opa". De zich misdragende Cyril Ngonge werd meerdere malen bestraft. En berichtgeving over de hond van Paulos Abraham, die een chihuahua had doodgebeten, leidde tot een tijdelijke boycot van RTV Noord. Wormuth baarde opzien door de boycot van zijn spelers te vergelijken met protesten in Iran tegen het regime daar.

Wormuth werd al na vijftien duels ontslagen bij Groningen. Foto: ANP

Bekerblamage tegen amateurs

Assistent Dennis van der Ree volgde Wormuth uiteindelijk op. Groningen polste in de winterstop Joseph Oosting (RKC Waalwijk), Dick Lukkien (FC Emmen), Dick Schreuder (PEC Zwolle) en Peter Bosz (clubloos), maar zonder succes. Groningen won onder de onervaren Van der Ree slechts een van de zeventien Eredivisie-duels.

De grootste vernedering vond plaats in de KNVB-beker. Groningen ging in eigen huis met 2-3 onderuit tegen Tweede Divisionist Spakenburg. De amateurs, die in de halve finale strandden tegen uiteindelijke winnaar PSV (1-2), stonden twintig minuten voor tijd zelfs met 0-3 voor in 'de Groene Kathedraal'.

"Ik zat er met verbazing naar te kijken, eerlijk gezegd", reageerde Van der Ree na afloop bij RTV Noord. "Als het even niet goed gaat, lijkt het wel een sneeuwbal die steeds verder rolt richting het negatieve. Vandaag was niemand goed, inclusief ikzelf. We moeten ons echt heel grote zorgen maken als we zo blijven spelen."

Ongeloof bij de spelers van Groningen na de bekeruitschakeling. Foto: Pro Shots

Woeste fans betreden het veld

Na de bekerblamage verloor Groningen vier competitieduels op rij. De nipte nederlagen tegen degradatieconcurrenten SC Cambuur (0-1) en FC Volendam (3-2) waren mokerslagen. De bekerwinnaar van 2015 werd de nieuwe hekkensluiter van de Eredivisie.

De ontevreden fans roerden zich opnieuw, met de veldbetreding tijdens het duel met Cambuur als nieuw dieptepunt. Boze supporters kwamen vijf minuten voor tijd verhaal halen. De groep probeerde de catacomben van het stadion te bereiken, maar werd daar tegengehouden.

Scheidsrechter Bas Nijhuis stuurde de spelers en trainers van Groningen en Cambuur snel naar de kleedkamer. De wedstrijd lag bijna een kwartier stil. Groningen kreeg voor het incident een boete van 10.000 euro. De club moest eerder al 5.000 euro betalen nadat een speler van Spakenburg was geraakt door een vanuit het publiek gegooide beker.

Ongeveer vijftien supporters betraden het veld tijdens Groningen-Cambuur. Foto: Pro Shots

Fledderus als zondebok

De aanhang richtte de pijlen gedurende het rampseizoen vooral op Fledderus. Supporters hielden de technisch directeur verantwoordelijk voor de kwalitatief povere selectie. Hij verkocht afgelopen zomer voor veel geld Jørgen Strand Larsen (12,4 miljoen euro) en Bjorn Meijer (6 miljoen euro), maar echte versterkingen bleven uit. Bovendien klapte er regelmatig een deal door de harde onderhandelingstactieken van Fledderus.

De supportersvereniging had begin januari het vertrouwen in Fledderus al opgezegd. De fanclub baalde onder meer van de reputatieschade die de topman had berokkend. "Wij spreken heel veel oud-spelers en andere ex-medewerkers. Bijna iedereen is vervelend weggegaan en ze willen niet terugkomen zolang Fledderus voor Groningen werkt. Ook met andere clubs is de verstandhouding niet meer zo lekker."

Op 3 februari, na het verlies tegen Volendam, beëindigden Groningen en Fledderus de samenwerking. "Ik ben een vechter en een knokker en geef nooit op. Maar ik begrijp ook dat op een bepaald moment de uitkomst kan zijn dat je uit elkaar gaat", zei Fledderus. Gek genoeg draaide de directeur nog wel aan de knoppen tijdens het winterse transferwindow.

Fledderus was sinds februari 2019 technisch eindverantwoordelijke bij Groningen. Foto: ANP

Supportersgeweld laait weer op

Nieuwelingen als Elvis Manu, Oliver Antman en Matej Chalus konden het tij niet keren. De slechte resultaten hielden aan, net als het wangedrag van de supporters. Jetro Willems, in februari transfervrij opgepikt, kreeg bij het thuisduel met sc Heerenveen (0-2) een klap in het gezicht van een toeschouwer. De linksback deed aangifte van mishandeling. De minderjarige dader kreeg een stadionverbod van 21 jaar.

Het was nog niet afgelopen met het supportersgeweld. De thuiswedstrijd tegen NEC op 22 april werd op basis van de aangescherpte regels van de KNVB definitief gestaakt nadat de grensrechter was geraakt door een beker bier. De resterende 72 minuten werden drie dagen later zonder publiek uitgespeeld. Jordy Bruijn deelde in het restant van het duel de genadeklap uit: 0-1.

Het was alweer de zevende nederlaag op rij voor Groningen. Van der Ree legde na het verlies tegen NEC de vinger op de zere plek. "We hebben een heel jonge ploeg die moeite heeft elkaar te coachen en de waarheid te zeggen. Je merkt in het spel dat er weinig vertrouwen en geloof is in wat we doen. Zo ga je langzaam naar het einde." Hij kreeg gelijk, want in Deventer werd de degradatie een feit.