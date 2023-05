Cristiano Ronaldo voor het eerst in jaren weer 's werelds best betaalde sporter

Delen via E-mail

Cristiano Ronaldo is door zijn lucratieve overstap naar het Saoedische Al Nassr voor het eerst sinds 2017 weer de best betaalde sporter ter wereld. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes verdubbelde het jaarsalaris van de 38-jarige Portugees bijna, tot omgerekend zo'n 68 miljoen euro.

Messi blijft Kylian Mbappé, zijn teamgenoot bij Paris Saint-Germain, wel voor. De 24-jarige Fransman is op de derde plek en met zo'n 109 miljoen euro wel de jongste sporter in de top tien.

Net als bij dat van Ronaldo is bij het ophoesten van de salarissen van de sterren van Paris Saint-Germain veel oliegeld betrokken. De club is in handen van Qatar Sports Investments.