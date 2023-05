Barcelona ontsnapt mede dankzij De Jong aan nieuwe misstap op weg naar titel

Delen via E-mail

FC Barcelona is dinsdag ontsnapt aan nieuw puntenverlies in La Liga. Thuis tegen middenmoter Osasuna werd het op de valreep 1-0 voor de aanstaande kampioen van Spanje. Frenkie de Jong gaf de assist.

In overtal kreeg Barcelona na rust flinke kansen, maar De Jong, Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Robert Lewandowski stuitten allemaal op keeper Aitor Fernández. Toen Lewandowski eindelijk scoorde, bleek het buitenspel te zijn.

Het leek wonderwel 0-0 te blijven, tot de 85e minuut. De Jong kopte de bal in het strafschopgebied slim door op invaller Jordi Alba, die keeper Fernández eindelijk klopte.

De bevrijdende goal betekende dat nieuw puntenverlies werd voorkomen. Barcelona had in de vorige vijf wedstrijden punten laten liggen tegen Girona (0-0), Getafe (0-0) en Rayo Vallecano (2-1). Van Atlético Madrid (1-0) en Real Betis (4-0) werd wél gewonnen.

De ploeg van trainer Xavi heeft nu veertien punten voorsprong op nummer twee Real Madrid, dat later op de avond (om 22.00 uur) bij nummer vier Real Sociedad op bezoek gaat. Daarna heeft zowel Barcelona als Real nog vijf wedstrijden te gaan.

Barça kan zich volledig op de competitie focussen. Real treft zaterdag Osasuna in de Copa del Rey-finale en hoopt ten koste van Manchester City de eindstrijd van de Champions League te halen.

Onder in La Liga is Elche als eerste club gedegradeerd. De hekkensluiter ging met 2-1 onderuit bij Almería. De achterstand op nummer zeventien Valencia is met zeventien punten onoverbrugbaar.