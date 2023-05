Barcelona ontsnapt aan misstap en kan volgende speelronde al kampioen worden

FC Barcelona krijgt op de eerstvolgende speeldag al een kans om de landstitel te veroveren. De aanstaande kampioen van Spanje ontsnapte dinsdag mede dankzij een assist van Frenkie de Jong aan puntenverlies tegen Osasuna (1-0), terwijl rivaal Real Madrid op bezoek bij Real Sociedad onderuit ging (2-0).

Barcelona won zelf met de hakken over de sloot. Tegen middenmoter Osasuna speelde de Catalaanse club vanaf de 27e minuut met tien man. Competitiedebutant Jorge Herrando van Osasuna vloerde de doorgebroken Pedri (die fraai diep werd gestuurd door basisspeler De Jong) en kreeg rood.

In overtal kreeg Barcelona na rust flinke kansen, maar de bevrijdende treffer viel pas in de 85e minuut. De Jong kopte de bal in het strafschopgebied slim door op invaller Jordi Alba, die de uitblinkende keeper Aitor Fernández eindelijk klopte.

De bevrijdende goal betekende dat nieuw puntenverlies werd voorkomen. Barcelona had in de vorige vijf wedstrijden punten laten liggen tegen Girona (0-0), Getafe (0-0) en Rayo Vallecano (2-1). Van Atlético Madrid (1-0) en Real Betis (4-0) werd wél gewonnen.

Barcelona kan bij stadgenoot kampioen worden

De vreugde in Barcelona werd nóg groter toen Real Madrid later op de avond onderuit ging bij Real Sociedad. Uitgerekend voormalig Real Madrid-speler Takefusa Kubo profiteerde van een dramatische terugspeelbal van Éder Militão. Na rust kreeg Daniel Carvajal rood en maakte Ander Barrenetxea de 2-0.

Door het verlies is de achterstand van Real Madrid op Barcelona - met nog vijf wedstrijden te gaan - maar liefst veertien punten. Bovendien kan Real Madrid woensdag de tweede plek kwijtraken aan Atlético Madrid, dat dan op bezoek gaat bij Cadiz.

Als Barcelona over twee weken wint bij stadgenoot Espanyol, dan is de 27e landstitel uit de clubgeschiedenis een feit. Het zou de eerste landstitel voor De Jong bij Barcelona zijn. De club vierde het laatste kampioenschap in seizoen 2018/2019, het laatste seizoen voor zijn overgang.

Voor Real Madrid, dat tegen Real Sociedad zonder onder anderen Karim Benzema en Luka Modric speelde, wacht zaterdag de Copa del Rey-finale tegen Osasuna. Ook hoopt 'de Koninklijke' ten koste van Manchester City de eindstrijd van de Champions League te halen.