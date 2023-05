PSG schorst Messi voor twee weken vanwege ongeoorloofde Saoedische trip

Delen via E-mail

Paris Saint-Germain heeft Lionel Messi voor twee weken geschorst, melden alle grote Franse media dinsdag. De vedette wordt gestraft omdat hij zonder toestemming is afgereisd naar Saoedi-Arabië.

Messi ontbrak maandag op de training en werd gespot in Saoedi-Arabië, het land waarvan hij toeristisch ambassadeur is. De PSG-spelers hadden maandag eigenlijk een vrije dag, maar die werd ingetrokken nadat zondag met 1-3 van Lorient was verloren.